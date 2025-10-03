Neverland: A Peter Pan Adventure annunciato da un nuovo studio britannico

È tempo di imparare il nome di un nuovo sviluppatore britannico, Second Star Games. Lo studio è stato fondato da un gruppo di veterani del settore, guidati da TT Games ' (noto per tonnellate di giochi Lego) ex amministratore delegato Tom Stone.

Il nuovo studio si trova a Manchester e il suo focus sembra essere simile a quello di TT Games, ovvero giochi rivolti alle famiglie, e il loro primo titolo sarà un'avventura Peter Pan. Si sono assicurati i diritti per realizzare giochi basati sul classico personaggio e scrivono nel loro comunicato stampa:

"Con l'obiettivo di diventare uno dei principali sviluppatori ed editori del settore, il primo titolo dello studio saràNeverland: A Peter Pan Adventure un gioco di avventura fantasy ambientato nel ricco e magico mondo di Neverland. Ulteriori dettagli sul gioco saranno annunciati presto".

Non abbiamo altri dettagli oltre a questo, ma possiamo trovare un brevissimo teaser contenente un'immagine concettuale di Neverland nel primo post Instagram dello studio, e ulteriori informazioni su Neverland: A Peter Pan Adventure sono promesse "presto".