Neverway conferma la versione per Nintendo Switch in arrivo il prossimo anno

All'inizio di quest'estate abbiamo sentito parlare per la prima volta di Neverway, quella sorta di simulatore di vita con elementi di azione e agricoltura, oltre a un horror senza nome e un'atmosfera molto meno luminosa e colorata rispetto ad altri esponenti del genere come (sì, avete indovinato) Stardew Valley.

Sapevamo allora che Neverway, sviluppato e autopubblicato da Coldblood Inc, sarebbe arrivato su PC "in futuro", ma ora possiamo restringere ulteriormente la finestra di rilascio al 2026 e possiamo aggiungere una nuova piattaforma al gioco: Nintendo Switch.

Coldblood è passato oggi da Nintendo Indie World per mostrarci un nuovo trailer di Neverway in esecuzione sull'ibrido di Nintendo. È anche confermato che arriverà sullo Switch originale, quindi sarà compatibile (e forse anche migliorato) per coloro che lo giocano su Nintendo Switch 2.

Dai un'occhiata al trailer di Neverway su Nintendo Switch e facci sapere cosa ne pensi.