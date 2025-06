Neverway è un gioco di ruolo horror realizzato da veterani indie

Come parte di Day of the Devs, ci è appena stato presentato Neverway, un gioco di ruolo horror indie realizzato da un team di talentuosi veterani indie. Proveniente dallo sviluppatore Coldblood Inc., questo studio è composto dal designer, artista e programmatore di Celeste Pedro Medeiros (che funge da co-direttore di Neverway ), l'ex programmatrice Microsoft Isadora Sophia (che ha creato un motore open source personalizzato per questo gioco chiamato Murder Engine ), Fez compositore Disasterpeace, Il sound designer di Tiny Glade Martin Kvale, e il community manager di Celeste Heidy Motta.

Per quanto riguarda Neverway, questo è un gioco che fonde azione ed elementi di simulazione di vita. Ruota attorno al personaggio di Fiona, che dopo aver lasciato il suo lavoro e ricominciare da capo la vita in una fattoria, si ritrova a diventare un'araldo immortale di un dio morto. Sì, una bella rivelazione. A causa di ciò, Fiona ora deve continuare a gestire ed espandere la fattoria, il tutto impedendo a un regno da incubo di infiltrarsi nella sua esistenza.

Ci è stato detto che Neverway offrirà una "storia horror a combustione lenta con meccaniche stratificate" e che queste includono combattimenti frenetici ispirati a The Legend of Zelda: A Link to the Past, filmati dinamici ispirati a Mother 3, appuntamenti ed elementi romantici, abilità di combattimento che vengono sbloccate attraverso legami di amicizia migliorati e tutto oltre a modi per pescare, Coltiva, crea e costruisci la fattoria dei tuoi sogni.

Al momento, non sappiamo quando Neverway arriverà, poiché il gioco ha una data di uscita ancora da annunciare. Sappiamo che verrà lanciato su PC, potenzialmente anche su console, e che sarà auto-pubblicato, con finanziamenti forniti dallo sviluppatore Among Us InnerSloth braccio editoriale OuterSloth. Dai un'occhiata al trailer Neverway qui sotto.