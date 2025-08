New Nintendo Indie World annunciato per giovedì 7 agosto

HQ

Nintendo sta iniziando a fare una presentazione settimanale per i suoi giochi e IP. Ok, sì, forse Pokémon Presents non è necessariamente un evento aziendale, ma ora abbiamo in programma un nuovo streaming con il nome ufficiale.

Pochi minuti fa, è stato annunciato un nuovo evento Nintendo Indie World per giovedì 7 agosto, alle 14:00 BST/15:00 CEST. Saranno 15 minuti di annunci e aggiornamenti sui giochi indie in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch (sia Switch originale che Nintendo Switch 2) nel prossimo futuro.

Potrete seguire l'evento come di consueto sui canali YouTube locali di Nintendo e anche su Twitch.

Cosa non vedi l'ora di vedere in questo nuovo Nintendo Indie World?