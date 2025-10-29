New World sta chiudendo, a significare i primi effetti dei licenziamenti di Amazon

HQ

Quando è diventato chiaro che Amazon stava licenziando decine di migliaia di dipendenti da tutto il mondo, anche nella sua divisione videogiochi, molti si sono chiesti come e quali giochi sarebbero stati interessati. Ora sembra che ora abbiamo una risposta in una certa misura.

Un giorno dopo l'importante notizia del licenziamento, Amazon Game Studios ha rilasciato una dichiarazione che conferma New World e il suo pseudo reboot/lancio su console New World: Aeternum sono stati chiusi senza ulteriori nuovi contenuti aggiunti al gioco in futuro. Il titolo rimarrà accessibile e giocabile per tutto il 2026, ma le nuove aggiunte verranno interrotte, il che significa che ciò che vedi oggi nel gioco è ciò che stai ottenendo in modo permanente.

Come spiegato nel comunicato: "Dopo quattro anni di costanti aggiornamenti dei contenuti e una nuova importante versione per console, abbiamo raggiunto un punto in cui non è più sostenibile continuare a supportare il gioco con nuovi aggiornamenti dei contenuti.

"La Stagione 10 e l'aggiornamento Nighthaven, lanciati di recente, saranno l'ultima versione di contenuti per New World su PC e console. È solo dopo molte considerazioni che abbiamo raggiunto questa decisione".

Alla luce di questa decisione, l'espansione Rise of the Angry Earth è stata resa gratuita per tutti i giocatori PC e New World: Aeternum rimarrà scaricabile anche per i membri PlayStation Plus.

La data esatta in cui il gioco verrà messo offline non è stata menzionata, ma nelle FAQ si dice che ogni volta che arriverà quel momento, ai giocatori verrà dato un periodo di preavviso di sei mesi. Allo stesso modo, puoi ancora acquistare il titolo e la valuta di gioco, ma probabilmente è meglio non farlo poiché il gioco verrà presto chiuso. Infine, è stato aggiunto che mentre ci saranno boss mondiali, settimane bonus e alcuni eventi stagionali, non dovremmo aspettarci di vedere più eventi festivi.

Amazon Game Studios si conclude con: "Giocatori di Aeternum: la vostra dedizione ed entusiasmo hanno reso questa avventura del Nuovo Mondo un viaggio indimenticabile. Siamo profondamente grati per ogni momento che hai dedicato ad aiutare a costruire questo mondo straordinario insieme a noi. È stato un onore condividere Aeternum con voi, grazie per aver contribuito a rendere questo gioco qualcosa di veramente speciale".