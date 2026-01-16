New World verrà definitivamente rimosso offline a gennaio 2027

HQ

Quando Amazon Game Studios annunciò che lo sviluppo di New World: Aeternum stava per concludersi, senza ulteriori supporti previsti per il progetto, molti iniziarono a chiedersi quanto tempo sarebbe passato prima che l'MMORPG chiudesse definitivamente. All'epoca non è stata fornita una data, ma ora è cambiata.

La buona notizia è che hai ancora più di un anno per goderti l'MMORPG, dato che non chiuderà fino alla fine di gennaio. La cattiva notizia è che sappiamo che New World: Aeternum non vedrà febbraio 2027, dato che la data di chiusura è fissata per il 31 gennaio 2027.

Poiché il gioco dipende dal supporto di server attivi, questo significherà che New World: Aeternum non sarà più accessibile a nessun giocatore quando chiuderà il prossimo anno. Con la decisione definitiva in mente, la valuta di gioco non sarà più acquistabile dal 20 luglio 2026, e attenzione a non acquistarne prima di allora perché non verranno emessi rimborsi!

Come parte di questo sviluppo, anche il gioco è stato rimosso dalla lista e non è più disponibile per l'acquisto, ma se possiedi già il gioco, puoi comunque scaricarlo e giocarlo per i prossimi 12 mesi. E anche se non ci saranno nuovi contenuti, settimane bonus e world boss continueranno a essere disponibili fino alla chiusura definitiva dei server, inoltre la stagione Nighthaven durerà fino all'ultimo giorno.

Amazon Game Studios si conclude con: "Vogliamo ringraziare i giocatori per la vostra dedizione e passione. Siamo grati per il tempo dedicato a creare il mondo di Aeternum con voi. Insieme abbiamo costruito qualcosa di speciale. Anche se ci rattrista dire addio, siamo onorati di aver potuto condividere così tanto con la comunità.

"È stato un piacere per noi lavorare su New World: Aeternum ed evolvere questa indimenticabile avventura con tutti voi. Non vediamo l'ora di affrontare un altro anno insieme e di dare a questa fantastica avventura un addio degno di un eroe leggendario. Dal profondo del cuore, grazie per aver condiviso questo mondo con noi."