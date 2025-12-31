New York, Capodanno, nuovo sindaco: Mamdani assumerà ufficialmente l'incarico il 1° gennaio

HQ

Zohran Mamdani assumerà ufficialmente la carica di sindaco di New York il 1° gennaio, segnando l'inizio di una nuova era per la città di 8 milioni di abitanti. Il socialista democratico trentiquattrenne, primo sindaco musulmano della città, presterà giuramento a mezzanotte nella storica stazione della metropolitana Old City Hall, un omaggio ai newyorkesi della classe operaia che ha sostenuto durante tutta la sua campagna.

Seguirà una cerimonia pubblica più tardi nella giornata presso il City Hall Plaza, con musica, discorsi e apparizioni del senatore Bernie Sanders e della rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez. Mamdani, che ha ottenuto oltre 2 milioni di voti e ha sconfitto l'indipendente Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa, ha promesso il congelamento degli affitti, autobus gratuiti e l'ampliamento dell'assistenza all'infanzia.

Ha raccolto un record di 2,6 milioni di dollari per la sua transizione e le celebrazioni, ottenendo il sostegno di quasi 30.000 contributori. Mamdani si trasferirà dal suo appartamento ad Astoria a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco, mentre inizia un mandato seguito da vicino sia dai progressisti che dai banchieri cittadini.