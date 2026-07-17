New York, Chicago e altre città statunitensi sono coperte di fumo a causa degli incendi boschivi canadesi

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Il fumo degli incendi boschivi nelle zone centro-meridionali del Canada e del Minnesota si sta diffondendo in tutto il continente, e diverse grandi città statunitensi hanno emesso avvertimenti per la cattiva qualità dell'aria, tra cui Chicago, Detroit, Minneapolis e New York City.

Le immagini di New York City coperta da un fumo denso sono scioccanti, ma il peggiore è confermato dall'Indice di Qualità dell'Aria (AQI), ben al di sopra dei livelli accettabili: giovedì sera hanno superato i 201, il che significa "molto malsani", mentre i soliti sono tra 0 e 50. Un esperto di inquinamento ha detto al New York Post che respirare l'aria di New York con quei livelli di AQI equivale a fumare 10 sigarette al giorno.

Le concentrazioni di polvere, sporco, fumo e altre tossine nell'aria hanno portato le autorità a avvertire i cittadini di restare a casa e di non uscire a meno che non sia necessario, indossando mascherine, per prevenire problemi di salute. Fare esercizio all'aperto è la peggior idea... e questo accade tre giorni prima della finale della Coppa del Mondo nel New Jersey, proprio accanto a New York, che è uno stadio all'aperto.

La buona notizia è che la qualità del livello dell'aria può cambiare molto rapidamente con vento e pioggia (prevista per sabato), quindi ci si aspetta che l'aria si liberi entro la finale di domenica, alle 15:00 ora locale di New York, alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST.