New York è la prima a sospendere la costruzione di nuovi grandi data center

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Reuters riporta che New York è diventata il primo stato degli Stati Uniti a fermare la costruzione di nuovi grandi data center. La governatrice Kathy Hochul ha imposto una moratoria annuale sulle nuove strutture che prevedono di utilizzare 50 megawatt o più, poiché le preoccupazioni per le bollette elettriche, le risorse naturali e le comunità locali continuano a crescere a livello globale.



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Costruita su queste preoccupazioni, c'è una crescente reazione negativa contro l'infrastruttura dell'IA, e questa mossa riflette proprio questo. I data center cercano di espandersi rapidamente per supportare la domanda di IA in costante aumento, ma i loro bisogni di energia e acqua stanno diventando una questione politica negli Stati Uniti e oltre, poiché ora molti stati considerano restrizioni o nuove regole. NY vuole che siano in vigore nuovi standard ambientali prima di consentire ulteriori progetti, e durante la moratoria i funzionari statali studieranno l'impatto della costruzione e del funzionamento dei datacenter. Hochul prevede inoltre di abrogare (rimuovere) eventualmente le esenzioni fiscali sulle vendite per i grandi centri iperscalati.