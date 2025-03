Alexandra Eala fa la storia nelle Filippine raggiungendo le semifinali di Miami dopo aver sbalordito Swiatek Alexandra Eala è una delle scoperte del 2025 nel tennis femminile.

HQ Alexandra Eala è, senza dubbio, la sorpresa del Miami Open e una delle scoperte più impressionanti del 2025, insieme alla campionessa di Indian Wells Mirra Andreeva. A 19 anni e numero 140 del mondo, la filippina è già la giocatrice con il ranking più alto nella storia del WTA Tour e salirà molto più in alto lunedì, dopo aver raggiunto le semifinali del Miami Open. Per farlo, ha dovuto battere la numero 5 del mondo e vincitrice dell'Australian Open Madison Keys, e ieri sera ha sbalordito la numero 2 del mondo Iga Swiatek, 6-2, 7-5. Nessun'altra giocatrice filippina aveva mai battuto una Top 30 prima d'ora, e ora Eala ha battuto due Top 5 e raggiunge la sua prima semifinale WTA nella sua carriera da senior (in precedenza aveva vinto gli US Open junior nel 2022). Eala, che si è allenata all'accademia di Rafa Nadal a Maiorca quando aveva 13 anni, ha ricevuto le congratulazioni dallo stesso Nadal, ed è diventata rapidamente una star nelle Filippine, ottenendo copertine di riviste e moltiplicando il numero dei suoi follower, diventando già una star indipendentemente da ciò che accadrà dopo. Tennis Channel ha fatto riemergere una foto della laurea di Eala nel 2023, con Swiatek al suo fianco... e ora ha eliminato la migliore giocatrice del WTA Masters 1000, essendo la prima filippina a raggiungere una semifinale WTA. Eala affronterà Jessica Pegula in semifinale venerdì. L'americana ha eliminato la giocatrice britannica Emma Raducanu, che ha dovuto sottoporsi a cure mediche a metà partita a causa della febbre, ma lascia Miami dopo aver vinto quattro partite di fila, il suo miglior record dalla vittoria degli US Open 2021.