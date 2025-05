Lamine Yamal e la celebrazione del gol che riporta alla memoria il passato

HQ

Il Clásico è, per tutti gli appassionati di calcio, il momento più speciale della stagione. Tutti segnamo sul calendario i giorni che prenderanno il primo e il secondo turno della Liga, e a volte di più: in questa stagione i Clásicos sono stati quattro, tutti decisi a favore della squadra catalana, con due titoli in palio e la partita di sabato scorso che avrebbe potuto sigillare la competizione di campionato.

Il pareggio per 4-3 ci ha lasciato molti momenti da analizzare che avete potuto vedere su Gamereactor, come l'esultanza di Raphinha o gli errori arbitrali, ma dobbiamo anche sottolineare il gol che Lamine Yamal ha segnato per pareggiare la partita. Il suo solito tiro per piazzarlo dove Courtois non è riuscito a raggiungerlo per pareggiare la partita. Ma non si è fermato qui, quando è andato a festeggiare all'angolo, la giovane perla del Barça ha fatto il gesto "Calmati, sono qui", invece del suo solito 304 in onore di Rocafonda.

Qual è lo sfondo di questo gesto?

Se siete appassionati di calcio da più di un decennio, ricorderete i duelli tra il Barça di Pep Guardiola e il Madrid di José Mourinho, due stagioni di massima rivalità con l'allenatore portoghese che rappresenta i Blancos. Nella stagione 2011-12, Guardiola avrebbe salutato i tifosi blaugrana e lasciato la panchina a Tito Vilanova. Non poteva lasciare il Clásico con bei ricordi, quando Cristiano Ronaldo segnò il gol che portò il Real Madrid in vantaggio per 1-2, mettendo a tacere il Camp Nou e compiendo il gesto che Lamine avrebbe imitato tredici anni dopo.

Questa esultanza del giovane del Barça è stata presa in giro da alcuni settori dei tifosi del Merengue, credendo che li stesse prendendo in giro, ma abbiamo già visto come Lamine sia influenzato dai suoi idoli, soprattutto Neymar Jr, da cui ha "preso in prestito" festeggiamenti e capelli biondi in vista della finale di Copa del Rey.

Mancano ancora pochi mesi al raggiungimento della maggiore età, ma è già un esperto nel gestire la sua immagine e i suoi ritmi, sia dentro che fuori dal campo.