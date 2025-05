Trump sta mentendo sul Sudafrica

HQ

Quello che è iniziato come un incontro apparentemente cordiale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa mercoledì si è rapidamente trasformato in un acceso confronto. Trump ha presentato una serie di affermazioni drammatiche che sostengono le diffuse uccisioni di agricoltori bianchi in Sudafrica, accuse che sono state un tema ricorrente durante la sua carriera politica.

Cyril Ramaphosa e Donald Trump // Shutterstock

Il genocidio che non c'è

Trump ha ripetuto le affermazioni di lunga data di un "genocidio bianco" in Sudafrica, un termine che non ha alcun fondamento nei dati. Secondo i dati ufficiali del servizio di polizia sudafricano, nel 2023 sono state uccise 44 persone nelle fattorie, otto delle quali erano agricoltori. Le statistiche non sono disaggregate per razza, ma la Transvaal Agricultural Union (TAU) riporta un mix: 23 vittime bianche, 9 vittime nere nel 2023, 3 vittime bianche e 4 vittime nere finora nel 2024. Un giudice sudafricano ha respinto la narrativa del genocidio all'inizio di quest'anno, definendola "chiaramente immaginata".

Il video: Croci travisate come tombe

Durante l'incontro, Trump ha mostrato un video che mostra file di croci bianche lungo una strada rurale sudafricana. Li ha descritti come luoghi di sepoltura per "oltre mille agricoltori bianchi". In realtà, il filmato è stato preso da un memoriale di protesta del 2020 per Glen e Vida Rafferty, una coppia di agricoltori che sono stati assassinati. Le croci erano un tributo temporaneo, non tombe. Da allora il memoriale è stato smantellato e la geolocalizzazione lo colloca vicino a Newcastle nel KwaZulu-Natal.

Kill the Boer: politica controversa, ma non ufficiale

Trump ha anche presentato clip di raduni in cui è stato cantato il canto "Uccidi i boeri". Ha insistito sul fatto che questi sono stati guidati da funzionari del governo sudafricano. Tuttavia, gli individui raffigurati (Julius Malema e Jacob Zuma) sono entrambi leader dell'opposizione. Malema ha lasciato l'ANC nel 2012 e ora guida gli Economic Freedom Fighters (EFF), un partito di minoranza. Zuma, ex presidente, ha lasciato l'ANC nel 2018 e ora guida uMkhonto weSizwe (MK). I tribunali sudafricani hanno stabilito che il canto è politicamente simbolico e non un incitamento diretto alla violenza.

Immagine fuorviante: il Congo, non il Sudafrica

Un altro momento dell'incontro ha visto Trump tenere in mano una foto, sostenendo che mostrava la sepoltura di agricoltori bianchi. Tuttavia, l'immagine proviene in realtà dalla Repubblica Democratica del Congo, parte di un rapporto della Reuters sulla violenza contro le donne a Goma.

Ramaphosa respinge

Il presidente Ramaphosa ha risposto con fermezza, affermando che il governo sudafricano non sostiene il linguaggio o le idee presentate da Trump. Ha ribadito che l'EFF e l'MK non sono al potere e le loro opinioni non riflettono la politica nazionale.

Una vecchia narrazione riconfezionata

Trump ha a lungo usato l'idea della violenza contro la minoranza bianca del Sudafrica per sostenere le sue opinioni sull'immigrazione e la persecuzione globale. Ma come dimostra questo scambio nello Studio Ovale, il presidente continua a fare affidamento su clip fuori contesto, ipotesi errate e immagini non correlate per sostenere la sua tesi.