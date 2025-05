Max Verstappen rimane indietro nella classifica di F1 con un altro grande weekend con la McLaren a Monaco Max Verstappen ha bisogno di colmare il divario in Spagna questa settimana per raggiungere le McLaren.

HQ Lando Norris è orgoglioso della sua vittoria a Monaco, una vittoria aiutata dalla vittoria delle qualifiche e dalla partenza in pole position. I nuovi regolamenti hanno fatto sì che mentre Max Verstappen ha preso il comando negli ultimi giri, l'olandese ha dovuto effettuare un pit stop e una seconda sosta finale per cambiare le gomme. È la prima vittoria per il pilota inglese nell'emblematica ma controversa gara di Monte Carlo, con il favorito di casa Charles Leclerc che non è riuscito a difendere la sua vittoria dello scorso anno, finendo a 3,121 secondi di ritardo. Oscar Piastri ha completato il podio, e molto più indietro Max Verstappen e Lewis Hamilton. "È una gara lunga ed estenuante, ma molto divertente. Abbiamo potuto spingere per un bel po' di gara, l'ultima curva era un po' nervosa con Charles dietro e Max davanti, ma abbiamo vinto a Monaco", ha detto Norris, che aggiunge che sognava di vincere a Monaco da bambino "così ho realizzato uno dei miei sogni". Classifica piloti di Formula 1 dopo Monaco Il risultato significa che Norris si avvicina a Oscar Piastri, mentre Verstappen viene lasciato indietro, e deve colmare il divario il prossimo fine settimana a Barcellona, l'ultimo di un periodo europeo di tre settimane.

Oscar Piastri (McLaren) - 161 punti

Lando Norris (McLaren) - 158 punti

Max Verstappen (Red Bull) - 136 punti

Geroge Russell (Mercedes) - 99 punti

Charles Leclerc (Ferrari) - 79 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) - 63 punti