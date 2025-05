Clásico di Nintendo: una storia condivisa tra Real Madrid e Barça Champions League e console Nintendo

HQ

Nintendo Switch 2 è dietro l'angolo. Il rilascio di una nuova console è sempre un momento di eccitazione, ma questa volta, con la sezione Sport lanciata di recente (forse non così recente a questo punto) su Gamereactor, ho dovuto dividere la mia attenzione tra le novità della console e la stagione calcistica in corso. Spesso, quando penso a una cosa, penso all'altra: è così che si costruiscono i ricordi, non isolati ma mescolati: non riesco a pensare al lancio del GameCube e a tutti quei giochi del 2002 senza pensare al 100° anniversario del Real Madrid quello stesso anno, o ricordare il picco di Wii avvenuto nello stesso momento in cui il FC Barcelona dominato nella partita di Pep Guardiola vs. L'era Mourinho, o l'uscita di Mario Kart 8 subito dopo la vittoria di Ancelotti la Décima.

Così, per aiutarmi a organizzare meglio i miei ricordi, ho deciso di analizzare quanti Champions League titoli hanno vinto FC Barcelona e Real Madrid nell'intera durata di ciascuna generazione di Nintendo. Scommetto che nessuno ha mai fatto questo studio del tutto irrilevante e francamente inutile, ma scommetto anche che non sono l'unico Nintendo e tifoso di calcio il cui cervello funziona in questo modo...

L'elenco include solo le console domestiche Nintendo, non le console portatili (ci vorrebbe quasi un altro elenco per quello), scegliendo ogni generazione e contando quante Coppe dei Campioni (o Champions League, come è stato chiamato dopo il 19992) ciascuna di queste due squadre ha vinto tra l'uscita di una console e l'uscita del suo successore.

SNES: Barcellona 1 - 0 Real Madrid

SNES è stata la prima console Nintendo che ha visto una di queste due squadre vincere una Coppa dei Campioni. Nessuno dei due ha vinto negli anni '80, durante la vita del NES. Solo il Barcellona ci è andato vicino nel 1986 (l'anno del lancio del NES in Europa) ma ha perso contro il FCSB di Bucarest. La coppa arrivò finalmente a Barcellona il 20 maggio 1992, contro la Sampdoria (l'anno delle Olimpiadi).

L'ultimo è avvenuto poche settimane prima che SNES uscisse in Europa. In Spagna era il 6 giugno 1992, insieme a Super Mario World e Street Fighter 2, ma per il bene di questo articolo (e per il bene del Barça) lo includeremo e daremo la vittoria generazionale ai Blaugranes. Nel 1994, con lo SNES al suo apice, il Barcellona raggiunse un'altra finale, ma perse contro il Milan per 4-0.

Nintendo 64: Real Madrid 2 - 0 Barcellona

La prima Coppa dei Campioni per il Real Madrid in 32 anni è finalmente arrivata a spese della Juventus, sconfitta 1-0, il 20 maggio 1998. A quel punto, il Nintendo 64 era... non vincere. Final Fantasy VII era stato recentemente rilasciato per PlayStation, il che stava prendendo d'assalto il mondo dei videogiochi e ponendo fine al vecchio ordine mondiale dei videogiochi tra Nintendo e Sega.

Ciò che Nintendo ha conquistato è stato il cuore dei giocatori, con The Legend of Zelda: Ocarina of Time lanciato alla fine di quell'anno. Due anni dopo, il 24 maggio 2000, il Real Madrid vinse di nuovo contro il Valencia. Nintendo 64 ha ricevuto Perfect Dark due settimane dopo, e Zelda Majora's Mask alla fine di quell'anno, ma era chiaro che il suo tempo stava per scadere...

GameCube: Real Madrid 1 - 1 Barcellona

Il Real Madrid ha vinto la sua nona Coppa dei Campioni contro il Bayer Leverkusen il 15 maggio 200 2, solo due settimane dopo il lancio del GameCube in Europa, con un ritardo significativo dal mercato giapponese e nordamericano, ma con 18 titoli di lancio tra cui classici come Batman: Vengeance, Disney's Tarzan Freeride e Universal Studios Theme Parks Adventure.

La vita di GameCube è stata breve, tuttavia, e il 17 maggio 006, quando il FC Barcelona ha vinto il suo secondo titolo contro l'Arsenal, GameCube era agli sgoccioli, con quasi nulla lanciato quell'anno... ma una rivoluzione all'orizzonte. Se la vita di GameCube è stata una partita di calcio, il Madrid ha segnato al primo minuto, ma il Barça ha pareggiato quasi letteralmente nei minuti di recupero, prefigurando la migliore generazione del Barça.

Wii: Barcellona 2 - 0 Real Madrid

Wii e Pep Guardiola hanno una cosa in comune: entrambi hanno rinvigorito i rispettivi proprietari. Wii ha guidato la generazione delle console con un grande successo finanziario, offrendo un nuovo modo di giocare che è stato enormemente influente ancora oggi... e Pep ha fatto esattamente la stessa cosa.

Due titoli: nel 2009 (l'anno di lancio di Wii Sports Resorts) contro il Manchester United, e nel 2011 (poco dopo l'arrivo del 3DS e pochi mesi prima del lancio di Zelda Skyward Sword) contro il Manchester United. Tuttavia, il tentativo di Nintendo di replicare il successo oltre la generazione non ha funzionato bene per i giapponesi... né i coltivatori.

Wii U: Real Madrid 2 - 1 Barcellona

È sorprendente quanto la generazione sia stata impegnata per Madrid e Barça per una console di così breve durata. Dopo non essere riuscito a raggiungere i successi del Barça, almeno in Europa, Mourinho si è fatto da parte ed è arrivato Carlo Ancelotti. E il 24 maggio 2014, il Real Madrid ha portato il suo primo trofeo in 12 anni contro l'Atlético de Madrid. Una settimana dopo, Mario Kart 8 è stato lanciato. Quindi, sì, il Real Madrid ha vinto cinque Champions League tra l'ultimo gioco di Mario Kart e il prossimo, Mario Kart World il 5 giugno 2025...

La gioia non è durata a lungo per Madrid, come nel 2015, quando Wii U ha ricevuto il suo nuovo gioco più emozionante, Splatoon Barça, guidato da Luis Enrique, ora al PSG, ha rimontato, battendo la Juventus, oltre a vincere il triplete, come ha fatto Pep nel 2009. Un anno dopo, Madrid rispose con il primo titolo della trilogia di Zidane il 26 maggio 2016... ma purtroppo per Nintendo, Wii U era passato oltre il tempo di recupero: Star Fox Zero, uscito un mese prima, era l'ultima "grande" esclusiva Wii U.

Nintendo Switch: Real Madrid 4 - 0 Barcellona

L'ultima generazione di Nintendo è anche la più lunga: otto anni interi (e due mesi) tra Switch e Switch 2. Il suo lancio, il marzo 2017, è arrivato due mesi prima del secondo titolo Champions Legue di Zidane, che a sua volta è avvenuto una settimana prima dell'E3 2017, dove Metroid Prime 4 è stato annunciato per la prima volta... L'ultima Champions League di Cristiano Ronaldo nel 2018 prima della sua improvvisa uscita è arrivata un anno dopo, con Switch 2 che ha ricevuto Fortnite per la prima volta, oltre a pubblicizzare l'uscita di Super Smash Bros. Ultimate all'E3.

Dopo l'uscita di Cristiano sembrava finita un'era, ma Ancelotti aveva qualche idea in più... e così ha fatto Nintendo, estendendo il dominio di Switch ben oltre chiunque avrebbe potuto immaginare: la Champions League di 2022 ha coinciso con l'uscita, tra gli altri, del gioco di calcio Mario Strikers Battle League Football. Due anni dopo, più o meno nello stesso periodo in cui il Madrid ha sollevato la sua 15a Coppa nel 2024, Nintendo ha finalmente svelato correttamente il gioco che aveva mostrato sette anni e tre coppe prima, Metroid Prime 4, ora sottotitolato Beyond.

Al di là del fatto, dato che un'altra stagione intera è passata senza che uscisse. Nel frattempo è nata una nuova generazione, con Nintendo Switch 2 che verrà lanciato una settimana dopo la finale di Champions League tra PSG e Inter. Nuova generazione per Nintendo e per il Barça, che è arrivato più vicino alla finale in un decennio.

Non era destino, e la generazione di Nintendo Switch è finita completamente bianca. Nintendo Switch 2 cambierà di nuovo colore? Quanti (se ce ne sono) Champions League pensi che Real Madrid e FC Barcelona vinceranno durante la generazione di Nintendo Switch 2 e quanto durerà? Non vedo l'ora di rivisitare questo studio tra qualche anno!