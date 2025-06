Ecco 15 screenshot esclusivi da Nintendo Switch 2 Welcome Tour

HQ

Ora puoi leggere la recensione di Jonas Nintendo Switch 2 Welcome Tour in corso qui, ma se stavi cercando un tratto più visivo prima della sua uscita in meno di due giorni, puoi anche goderti la nostra nuovissima galleria di screenshot dalla fase di anteprima, che include sia 8 immagini dai materiali Nintendo che i nostri 15 screenshot (anche se in spagnolo) qui sotto.

Tutti mettono in evidenza le diverse parti e persino gli accessori della console che potrai visitare e conoscere mentre esplori il titolo simile a una mostra come amico in miniatura, tra cui demo tecniche, minigiochi, punti quiz e altro ancora.

E ora i nostri Nintendo Switch 2 Welcome Tour screenshot