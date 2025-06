Sì, il giorno del lancio di Nintendo Switch 2 ci sarà davvero Lamine Yamal contro Kylian Mbappé

HQ

Il 5 giugno 2025 sarà una giornata emozionante qui a Gamereactor. Dopo anni di indiscrezioni e speculazioni, arriverà finalmente Nintendo Switch 2: il successore della console di maggior successo di Nintendo... Si potrebbe quasi dire di tutti i tempi. Sta per essere lanciato con un catalogo di lancio un po' snello, ma che include un nuovo gigantesco gioco di Mario Kart a cui giocheremo per anni.

Potrete leggere tutto su Switch 2 qui, una volta che Nintendo ci permetterà di pubblicare le recensioni dell'hardware e dei giochi, il tutto mentre si svolge il Summer Game Fest (che prende il via in modo extra-ufficiale con uno State of Play di Sony stasera). Tuttavia, in qualità di reporter sportivo di Gamereactor, dovrò dividere il mio tempo in altri eventi, principalmente le semifinali del Roland Garros e le final four della Nations League, con un chiaro punto di forza: la partita Spagna-Francia di giovedì sera (20:00 BST, 21:00 CEST).

Sì, una semifinale di Nations League non è la partita più emozionante del mondo del calcio (certamente, la semifinale di UEFA Euro dell'anno scorso è stata più interessante -con un grande gol di Lamine, tra l'altro-). Tuttavia, dovrebbe comunque essere (si spera) una grande partita tra due delle squadre di più alta qualità al mondo, e una che ha alcune interessanti narrazioni individuali, la maggior parte delle quali riguardanti Lamine Yamal, il giocatore più chiacchierato dell'anno.

La migliore occasione per Lamine Yamal di assicurarsi il Pallone d'Oro contro Dembélé?

Mentre Yamal e Mbappé possono essere i giocatori più famosi di entrambe le nazioni (in particolare per le mie preferenze calcistiche non così nascoste), la verità è che Mbappé ha perso un po' di luci della ribalta a favore di due dei suoi ex colleghi del PSG: Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Il primo è il capocannoniere della stagione e il principale rivale di Lamine Yamal per la corsa al Pallone d'Oro. Quest'ultimo è stato acclamato come "lo Yamal del PSG": un adolescente (19 anni) che ha preso d'assalto il mondo del calcio.

Mentre Dembélé potrebbe essere il principale avversario di Yamal per il Pallone d'Oro (Luis Enrique non ha dubbi su chi lo meriti di più), in realtà è Doué che ha già eclissato Yamal in una categoria: essere scelto come miglior giovane del Champions League dalla UEFA, qualcosa che pochi avrebbero potuto prevedere settimane fa. Doué ha segnato due gol e ne ha fornito un altro, essendo il primo giocatore ad avere tre gol in una finale di Champions League: questo deve aver sicuramente fatto pendere la bilancia a suo favore... anche se Yamal non sarebbe d'accordo, poiché crede che il Pallone d'Oro (e per estensione, qualsiasi premio) non dovrebbe essere deciso da una sola partita.

Non credo nemmeno che tra cinque mesi poche persone si ricorderanno di questa partita al punto da usarla per decidere chi merita meglio il premio. Quello che penso ricorderò per sempre è aver visto una grande partita di calcio con alcuni dei migliori calciatori del mondo, mentre mi godevo le mie prime gare nel nuovo Mario Kart World con i miei amici, e ne farò tesoro per sempre.