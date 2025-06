Unboxe e diamo una rapida occhiata a Nintendo Switch 2

HQ

Finalmente è successo. Dopo mesi di attesa dopo la rivelazione ufficiale, e anni di prese in giro e voci prima di allora, ora abbiamo le mani su un'unità Nintendo Switch 2. Il sistema successivo, che vanta un display più grande, unJoy-Cons 2 sistema magnetico migliorato, un hardware interno più potente, un dock aggiornato e migliorato e una serie di funzionalità e specifiche aggiuntive che forniscono l'accesso a nuovi software comeGameChat, è arrivato in tutto il mondo e, per i fan in Europa, il lancio è ufficialmente appena avvenuto.

Questo è il motivo per cui ora siamo in grado di mostrare il Switch 2 in una manciata di video dedicati. Per cominciare, vale la pena distogliere la vostra attenzione dal nostro unboxing, dove disimballiamo la console e mostriamo esattamente cosa potete aspettarvi di trovare nella sua confezione.

Per seguire questo, abbiamo il nostro Quick Look dedicato e più dettagliato, in cui l'ospite Magnus condivide un sacco di fatti e pensieri sul Switch 2 e il Joy-Cons 2, e come ci si sente ora che è finalmente nelle sue mani.

Altrimenti, assicurati di tenere d'occhio il nostro Quick Looks dedicato che si concentra anche sul Pro Controller 2 e sul Camera. Il tutto in aggiunta alla nostra copertura completa del Nintendo Switch 2 che inizia a prendere forma ora che il sistema successore è stato lanciato in tutto il mondo.