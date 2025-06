Orari e come guardare il Gran Premio del Canada in Formula 1 questo fine settimana

HQ

La Formula 1 lascia l'Europa per la prossima edizione dei Gran Premi, a partire da questo fine settimana in Canada. Per i fan europei, questo ha alcuni vantaggi, in quanto gli orari per guardare la F1 sono nel tardo pomeriggio-sera, un evento in prima serata per vedere se Max Verstappen ha ancora qualche possibilità di scalfire il dominio della McLaren con Oscar Piastri e Lando Norris.

Se non volete perdervelo, ecco gli orari del Gran Premio del Canada di questo fine settimana, che sarà forse l'ultima volta che si svolgerà a giugno (a partire dal prossimo anno, sarà anticipato per ridurre i costi di trasporto e le emissioni).

Orari del Gran Premio del Canada di F1



FP1: venerdì 13 giugno alle 18:30 BST e 19:30 CEST



FP2: venerdì 13 giugno alle 22:00 BST e 23:00 CEST



FP3: sabato 14 giugno alle 17:30 BST e 18:30 CEST



Qualifiche: sabato 14 giugno alle 21:00 BST e 22:00 CEST



Gara: domenica 15 giugno alle 19:00 BST e 20:00 CEST



Dove guardare il GP del Canada in diretta

La Formula 1 è solitamente limitata ai canali a pagamento nella maggior parte dei paesi. Ecco un elenco delle emittenti ufficiali del Gran Premio del Canada e del resto della stagione. Ecco un elenco di altre emittenti in Europa: