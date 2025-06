Paris Saint-Germain ai Mondiali per Club: date, rivali e percorso verso la finale Partite confermate e potenziali rivali per il PSG nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club.

HQ Il Paris Saint-Germain, recente campione d'Europa, è ovviamente uno dei 32 club che partecipano alla Coppa del Mondo per club FIFA e l'unico club francese presente alla nuova ed entusiasmante competizione. La squadra di Luis Enrique è diventata una forza da non sottovalutare, quindi è naturale che le loro partite saranno tra le più attese della competizione. Dopo aver vinto il campionato francese, la Coppa di Francia e la Champions League, concluderanno la loro stagione alla conquista del mondo? Partite della fase a gironi del PSG alla Coppa del Mondo per club Il Paris Saint-Germain fa parte del gruppo B , un gruppo difficile, che comprende l'Atletico Madrid, i recenti campioni della Libertadores Botafogo e i vincitori della Concacaf Champions Cup 2022 Seattle Sounders. Le partite sono:

Domenica 15 giugno: PSG-Atlético de Madrid: 20:00 CEST (20:00 BST)



Venerdì 20 giugno: PSG-Botafogo: 2:00 CEST, 3:00 CEST



Lunedì 23 giugno: Seattle Sounders vs. PSG: 20:00 BST, 21:00 CEST

Potenziale percorso per la finale per il PSG alla Coppa del Mondo per Club Poiché il PSG fa parte del Gruppo B, se avanza agli ottavi di finale affronterebbe le squadre del gruppo A. Ciò significa che i loro potenziali rivali nella prima fase a eliminazione diretta sono:

Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami

E, a seconda che finiscano primi o secondi nel girone, giocheranno le loro partite su:

Sabato 28 giugno: Vincitore del Gruppo A vs. Secondo del Gruppo B: 17:00 BST, 18:00 CEST



Domenica 29 giugno: Vincente del Gruppo B vs. Seconda del Gruppo A: 17:00 BST, 18:00 CEST

Se lo vincono, i loro prossimi rivali nei quarti di finale sarebbero uno di questi elenchi:

Flamengo



ES Tunisi



Chelsea



Los Angeles FC



Bayern Monaco



Città di Auckland



Boca Juniors



Benfica

Dopodiché, potrebbero giocare le partite dei quarti di finale sabato 5 luglio alle 3:00 CEST o sabato 5 luglio alle 18:00 CEST, e una delle semifinali martedì 8 luglio alle 20:00 BST, alle 21:00 CEST l'8 luglio o il 9 luglio. Ricordate che la finale si terrà domenica 13 luglio alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST. Pensi che il Paris Saint-Germain ci sarà?