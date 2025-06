Real Madrid ai Mondiali per Club: date, rivali e percorso verso la finale Partite confermate e potenziali rivali per il Real Madrid nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club.

HQ Il Real Madrid è uno dei 32 club che partecipano alla Coppa del Mondo per club FIFA. Naturalmente, il Real Madrid è in cima alla classifica UEFA vincendo due delle ultime quattro edizioni della Champions League, nel 2022 e nel 2024, il che rende naturale essere una delle due rappresentanti spagnole negli Stati Uniti. Il Real Madrid, con un look nuovo di zecca e molti volti nuovi tra cui l'allenatore Xabi Alonso (oltre ad alcune leggende che si sono salutate), ha già vinto la Coppa del Mondo per Club cinque volte, più di chiunque altro, ma questa può essere considerata come una nuova competizione (anche il trofeo è nuovo di zecca). Partite della fase a gironi del Real Madrid alla Coppa del Mondo per club Il Real Madrid fa parte del gruppo H , che comprende l'Al Hilal dell'Arabia Saudita, il Pachuca del Messico (la stessa squadra che il Real ha sconfitto alla Coppa Intercontinentale a dicembre) e l'FC Salisburgo (il Madrid li ha battuti 5-1 in Champions League lo scorso gennaio). Le partite sono:

Mercoledì 18 giugno: Real Madrid vs Al Hilal: 20:00 BST e 21:00 CEST



Domenica 22 giugno: Real Madrid vs CF Pachuca: 20:00 BST, 21:00 CEST



Venerdì 27 giugno: FC Salisburgo vs Real Madrid: 2:00 BST, 3:00 CEST

Potenziale percorso per la finale del Real Madrid ai Mondiali per Club Poiché il Real Madrid fa parte del Gruppo H, se avanza agli ottavi di finale affronterebbe le squadre del gruppo G. Ciò significa che i loro potenziali rivali sono:

Manchester City



Wydad



Al Ain



Juventus

E, a seconda che finiscano primi o secondi nel girone, giocheranno le loro partite su:

Martedì 1 luglio: Vincente del Gruppo G vs. Seconda del Gruppo H: 2:00 BST, 3:00 CEST



Martedì 1 luglio: Vincente del Gruppo H vs. Seconda del Gruppo G: 20:00 BST, 21:00 CEST

In caso di vittoria, i loro prossimi rivali nei quarti di finale sarebbero dei gruppi E e F:

Rio della Plata



Diamanti rossi Urawa



Monterrey



Inter



Fluminense



Borussia Dortmund



Ulsan HD FC



Tramonto di Mamelodi

Dopodiché, potrebbero giocare le partite dei quarti di finale venerdì 4 luglio alle 21:00 CEST o sabato 5 luglio alle 22:00 CEST, e una delle semifinali martedì 8 luglio alle 20:00 BST, alle 21:00 CEST l'8 luglio o il 9 luglio. Pensi che il Real Madrid raggiungerà la finale? Se riusciranno a farlo, giocheranno domenica 13 luglio alle 20:00 BST e 21:00 CEST.