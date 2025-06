Dopo un anno da dimenticare, Real Madrid e Manchester City iniziano oggi nuove ere

HQ

Mentre la Coppa del Mondo per club FIFA viene affrontata con vari gradi di entusiasmo dai club (a parte i grandi soldi che porta), per Real Madrid e Manchester City è una grande opportunità: due dei più grandi club d'Europa che hanno vissuto alcune delle loro peggiori stagioni negli ultimi tempi durante il 2024/25 hanno una "vita in più" non solo per portare a casa un trofeo, ma anche per ma anche cercare di riconquistare i fan con notevoli cambiamenti.

Al Real Madrid i cambiamenti hanno incluso l'allenatore: il venerabile allenatore Carlo Ancelotti ha ricevuto un'enorme ovazione nella sua ultima partita, ma i mesi precedenti è stato oggetto di critiche. Il veterano del club Xabi Alonso lo ha sostituito. Due nuovi acquisti, Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold, dovrebbero essere nella formazione titolare.

Nel Manchester City, Pep Guardiola avrà molti volti nuovi con cui lavorare, dopo aver speso 108 milioni di sterline in nuovi acquisti: i centrocampisti Tijjani Reijnders e Rayan Cherki e il difensore Rayan Aït-Nouri. Tornano anche Rodri e Oscar Bobb dopo essere stati messi da parte per la maggior parte della stagione.

Tuttavia, dopo la competizione negli Stati Uniti ci saranno grandi uscite da entrambe le squadre, con Luka Modric e Lucas Vázquez confermati per lasciare Madrid, ma si prevede che altre uscite lasceranno spazio ad altri acquisti come Franco Mastantuono, che attualmente gioca la Coppa del Mondo per Club con il River Plate ma si unirà al Madrid ad agosto; mentre Jack Grealish, Kyle Walker e Kalvin Phillips si aspettavano di lasciare il City in quanto non convocati per la Coppa del Mondo per Club.

Quando debuttano Manchester City e Real Madrid alla Coppa del Mondo per Club?

Il Manchester City sarà l'appuntamento di giovedì, con una partita contro il club marocchino Wydad AC, vincitore della CAF Champions League nel 2022 e secondo classificato nel 2023. Un'ora dopo la fine, il Real Madrid debutta contro il club saudita Al Hilal.



Mercoledì 18 giugno: Manchester City-Wydad AC: 17:00 BST e 18:00 CEST



Mercoledì 18 giugno: Real Madrid vs Al Hilal: 20:00 BST e 21:00 CEST



Attenzione: il Manchester City è nel Gruppo G e il Real Madrid è nel Gruppo H. Se uno di loro avanza agli ottavi di finale come leader del girone e gli altri come secondi classificati, si affronteranno negli ottavi di finale... di nuovo.