Carlos Alcaraz ha chiesto a Emma Raducanu di giocare il doppio misto agli US Open: "Sarà lei a comandare"

Gli US Open hanno annunciato oggi le prime squadre attese per il campionato di doppio misto ad agosto, e Alcaraz farà coppia con la popolare giocatrice britannica Emma Raducanu. Interrogato su questo durante una conferenza stampa al Queen's Championship (dove ha debuttato con una vittoria contro Adam Walton), Alcaraz ha confermato che è stato lui stesso a chiedere di giocare con Emma.

"Pensavo che non avrei potuto giocare meglio se non fosse stato con Emma. Ho appena chiesto a Emma se vuole giocare in doppio con me. Sì, ho fatto quella richiesta speciale". Ha detto che ci è voluto "un po', ma non così tanto" prima che lei gli rispondesse, e ha scherzato sul fatto che "sarà lei il capo".

"Sì, conosco Emma da molto tempo, quindi ci conosciamo. Ho davvero un buon rapporto con lei. Quindi sarà semplicemente interessante".

Alcaraz e Raducanu hanno quasi la stessa età e l'anno scorso sono circolati pettegolezzi sul fatto che lo spagnolo e l'inglese si frequentassero. Alcaraz rise di queste voci, perché in realtà erano infondate, a parte il fatto che Raducanu fu vista fare il tifo per Alcaraz in alcune partite. La loro prima squadra professionistica agli US Open porterà sicuramente molte nuove battute, mentre alcuni appassionati di tennis entusiasti cercheranno di spedirle...