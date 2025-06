Hideo Kojima non avrà "troppi input" nel film Death Stranding

HQ

In un'epoca in cui A Minecraft Movie e The Super Mario Bros. Movie possono dominare il botteghino, ovviamente gli studios stanno cercando di incassare grandi adattamenti di videogiochi. Tuttavia, non tutte sono caratteristiche stravaganti destinate ai bambini e al pubblico familiare, poiché A24 sembra stia realizzando alcuni adattamenti di videogiochi più maturi, tra cui il film Elden Ring con Alex Garland e il film Death Stranding.

Parlando con Variety, il padre di Death Stranding Hideo Kojima ha parlato di quanto sarebbe stato coinvolto nel processo di realizzazione del film. "Penso che aiuterò a produrlo - ho bisogno di guidare il progetto - ma non posso dirigerlo da solo, dal punto di vista dei tempi. Ho fattoDeath Stranding come un gioco, quindi per trasformarlo in un film, sarà qualcosa di completamente diverso", ha detto Kojima.

"Ma è il mio bambino, quindi vorrei trascurare il progetto. Sto collaborando con A24 e Michael Sarnoski, quindi lui scriverà e dirigerà. Li lascerò lavorare su di esso senza troppi input da parte mia, perché questo potrebbe intralciarli. Non voglio entrare e chiedere loro di fare un mucchio di cambiamenti; Non è bello. Devo fidarmi di queste persone e mi fido di A24 e Michael".

Quindi, Kojima potrebbe non essere così coinvolto come potresti pensare. Tuttavia, è probabile che il film avrà molta della sua influenza, considerando che si basa sulla sua proprietà intellettuale. Attualmente, Kojima sta guardando avanti all'uscita di Death Stranding 2: On the Beach, che uscirà il 26 giugno.