Il co-CEO di MindsEye presumibilmente attacca gli sviluppatori come "pigri e incompetenti"

La follia che circonda MindsEye, una delle uscite più bizzarre di quest'anno, continua e, dopo un lancio catastrofico, sembra che il gioco delle colpe sia in pieno svolgimento dietro le mura di Build a Rocket Boy.

Gli ex dipendenti hanno già descritto un ambiente di lavoro terribile e a volte completamente tossico, in cui i giochi vengono sviluppati come se fosse ancora il 2005 e i vertici aziendali si rifiutano di ascoltare chiunque sia al di sotto di loro. E come se non bastasse, uno dei massimi dirigenti ha ora incolpato i lavoratori di essere pigri e incompetenti.

Secondo quanto riferito, la dichiarazione proveniva da Mark Gerhard, uno stretto alleato dell'ex produttore di Grand Theft Auto Leslie Benzies e co-CEO di Build a Rocket Boy. Segue altri rapporti secondo cui l'atmosfera interna si è inasprita drasticamente dopo il lancio, diventando in qualche modo ancora più negativa.

Questo è in linea con le molte affermazioni che si trovano su siti come Glassdoor, dove Build a Rocket Boy è descritto come un posto di lavoro assolutamente terribile. Non esattamente una recensione entusiastica e, onestamente, il prodotto finale parla da solo. Tutti i segnali indicano che MindsEye diventerà uno dei più grandi flop di quest'anno, un gioco che probabilmente sarà completamente dimenticato tra non molto.

Hai giocato a MindsEye o hai scelto, come molti altri, di starne alla larga?