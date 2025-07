Zelensky sull'ultima telefonata con Trump: "Il più produttivo" Il presidente ucraino elogia il rinnovato dialogo mentre l'attenzione si sposta sugli aiuti alla difesa e sulla ricostruzione postbellica.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la sua ultima conversazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come la più fruttuosa, sottolineando l'attenzione condivisa sulla difesa aerea e sul sostegno strategico. "Per quanto riguarda la conversazione con il presidente degli Stati Uniti, che ha avuto luogo il giorno prima, è stata probabilmente la migliore conversazione che abbiamo avuto in tutto questo tempo, la più produttiva", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso video notturno. "Abbiamo discusso di questioni di difesa aerea e sono grato per la disponibilità ad aiutare. Il sistema Patriot è proprio la chiave per la protezione contro le minacce balistiche", ha aggiunto. Trump, da parte sua, ha confermato i toni positivi dello scambio pur esprimendo frustrazione nei confronti della Russia. WASHINGTON - 28 febbraio 2025: il presidente Donald Trump dà il benvenuto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca per firmare un accordo che concede agli Stati Uniti l'accesso ai minerali rari dell'Ucraina // Shutterstock