Il percorso di Djokovic e Sinner verso la semifinale di Wimbledon continua oggi

HQ

La dubbia prima metà della stagione di Novak Djokovic, senza titoli vinti nel 2025, ha comunque portato a una corsa impressionante finora a Wimbledon. Il 38enne serbo è stupendo con tre vittorie e un solo set di svantaggio, nella sua prima partita contro Alexandre Muller, dove ha superato la malattia. Ha poi vinto tutti i set contro Daniel Evans e Miomir Kecmanovic in modo dominante (6-4, 6-3, 6-2, 6-0...).

Djokovic, sesto nella classifica ATP, si scontrerà questo pomeriggio con il numero 11 del mondo Álex de Miñaur, alle 13:30 BST, 14:30 CEST, nell'ambito degli ottavi di finale. È dalla stessa parte di Jannik Sinner, che ha reagito alla sua sconfitta al Roland Garros e alla sua uscita anticipata ad Halle battendo tutti i rivali (6-1, 6-3-6-1 per Pedro Martínez; 6-1, 6-1, 6-3 per Aleksandar Vukic; 6-4, 6-3, 6-0 per Luca Nrdi). La sua partita degli ottavi di finale è sempre lunedì pomeriggio contro Grigor Dimitrov, numero 21 del mondo, non prima delle 16:20 BST, 17:20 CEST.

Da questa parte della classifica si prospetta una semifinale tra Djokovic e Sinner, proprio come accaduto al Roland Garros. Nel frattempo, Carlos Alcaraz, già ai quarti di finale, affronterà Cameron Norrie mentre Taylor Fritz affronterà Khachanov martedì 8 luglio.