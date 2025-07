Splitgate 2 ha perso il 96% di tutti i giocatori dall'uscita di un mese fa

HQ

Splitgate 2 è stato presentato in anteprima poco più di un mese fa. Dopo il successo del primo gioco, il team di sviluppo è passato da 15 a 200 persone e 1047 Games ha avuto la possibilità di realizzare il titolo dei propri sogni, che è iniziato alla grande. Ma la comunicazione è stata sia stonata che controversa, e dopo le controversie pubbliche su questioni come le microtransazioni troppo costose, le lamentele pubbliche da parte dello studio sulle serie concorrenti e un limite "Make FPS Great Again" al Summer Game Fest del fondatore Ian Proulx, le cose sono state più traballanti.

Ieri, un nuovo minimo è stato stabilito per il gioco su Steam quando, secondo SteamDB, c'erano solo 909 persone online all'ora di pranzo a giocare. Questi sono, ovviamente, numeri non sostenibili e segnano un calo del 96% della base di giocatori praticamente in un mese esatto.

In un post su Reddit, il community manager dello studio scrive di essere consapevole dei problemi che stanno succedendo e aggiunge che piccoli cambiamenti non salveranno il gioco, ma allo stesso tempo afferma di credere in un futuro per esso:

"... Siamo d'accordo sul fatto che piccoli miglioramenti da soli non saranno sufficienti per raddrizzare la nave e mantenere coinvolto un pubblico più vasto.

Il nostro team crede ancora nel futuro di Splitgate 2. Sono stati commessi degli errori, non c'è dubbio, ma non ci arrendiamo".

Giochi tu stesso Splitgate 2 e cosa ne pensi?