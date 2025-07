Come andrà la prima riunione tra Kylian Mbappé e il PSG? Le fonti dicono che il rapporto tra Mbappé e i giocatori e la direttiva del PSG è in buoni rapporti nonostante la causa in corso.

HQ Real Madrid-Paris Saint-Germain è la partita più attesa della Coppa del Mondo per Club, sicuramente quella più morbosa, visto che sarà la prima riunione tra Kylian Mbappé e il suo club parigino. Mbappé sarà sempre una leggenda al PSG, il capocannoniere della squadra con 256 gol, ma non è mai riuscito a portarli alla gloria della Champions League. Il PSG ha vinto la Coppa dei Campioni solo senza di lui, dopo che Luis Enrique aveva predetto che il PSG sarebbe stata una squadra migliore senza Mbappé, poiché avrebbe avuto il controllo completo sui suoi giocatori. Questo arriva anche dopo una lunga battaglia legale tra Mbappé e il club di proprietà del Qatar su stipendi e bonus non pagati: l'attaccante 26enne chiede 55 milioni di euro. Di recente, Mbappé ha ritirato una causa separata per molestie morali ed estorsioni da parte del PSG, ma mantiene ancora le sue richieste economiche. Sarà interessante vedere il ricongiungimento, ma secondo le fonti RMC Sport, a livello personale, non ci sono rancori tra Mbappé e i suoi compagni di squadra. "L'osservazione fatta dai dipendenti del club è identica: Kylian Mbappé non se n'è andato arrabbiato con nessuno e ha persino mantenuto amici tra lo staff parigino", hanno detto queste fonti, con una di loro citata che ha detto "Non abbiamo mai sentito nulla di male su Kylian dopo la sua partenza". Una storia diversa potrebbe essere tra Mbappé e l'allenatore Luis Enrique, dato che lo spagnolo, quando ha scoperto che Mbappé se ne stava andando, lo ha già lasciato fuori dalle sue tattiche nelle fasi finali della stagione 2023/24, con alcune fonti che affermano che la mentalità di Luis Enrique di "la squadra sopra ogni altra cosa" ha portato alla separazione di Mbappé con il club. E su un altro livello c'è il rapporto tra il giocatore e il proprietario, Nasser Al-Khelaïfi, che ha avuto molti alti e bassi durante il periodo di Mbappé al PSG. RMC sottolinea anche che il loro rapporto potrebbe essere in buoni rapporti, dato che di recente il padre di Kylian, Wilfried Mbappé, è stato invitato a guardare la partita tra PSG e Inter Miami, terminata 4-0, sulla tribuna presidenziale, condividendo anche un abbraccio con Al-Khelaïfi. "Al club parigino, questa scena si riassume nel fatto che va tutto bene, entrambe le parti sono davvero andate avanti. Non ci sono nemmeno rimpianti dopo la fine di questa storia tra il PSG e Kylian Mbappé", ha detto l'outlet francese, anche se resta da vedere viste le controversie legali ancora irrisolte tra giocatore e club...