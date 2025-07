Lamine Yamal sta affrontando un esame approfondito e forse azioni legali per presunta assunzione di persone affette da nanismo come intrattenitori

HQ

Lamine Yamal ha festeggiato il suo 18° compleanno sabato con una grande festa, piena di celebrità come i famosi cantanti Lola Índigo, Bizzarap, Quevedo o Bad Gyal, influencer come Ibai Llanos, The Grefg, IlloJuan e persino il pilota di F1 Charles Leclerc, e naturalmente la maggior parte dei suoi compagni di squadra all'FC Barcelona. La festa aveva un tema "gangster degli anni '20", con il giocatore ormai adulto in posa con un elegante abito bianco. Aveva anche, a quanto pare, dei nani assunti come intrattenitori.

L'Associazione delle Persone con Acondroplasia e Altre Displasie Scheletriche con Nanismo (ADEE in spagnolo) ha denunciato pubblicamente l'assunzione di persone con nanismo come intrattenitori, e ha detto che avrebbe intrapreso azioni legali contro il giocatore "per salvaguardare la dignità delle persone con disabilità, considerando che questi atti violano non solo la legislazione vigente, ma anche i valori etici fondamentali di una società che cerca di essere egualitaria e rispettosa".

L'associazione fa riferimento alla Legge Generale sui Diritti delle Persone con Disabilità in Spagna, che da tre anni vieta gli spettacoli che deridono o denigrano le persone con disabilità. Infatti, questo martedì, il governo spagnolo intende approvare una modifica della legge per renderla più agile, che tra le altre cose aggiungerebbe sanzioni tra 600.000 euro e 1 milione di euro all'esposizione pubblica delle persone con disabilità.

Anche il ministro dei Diritti sociali, Pablo Bustinduy, ha chiesto all'Ufficio del Procuratore, al Difensore civico e all'Ufficio per la lotta ai crimini d'odio di indagare se il partito di Lamine Yamal abbia violato la legge (via El Confidencial).

Uno degli intrattenitori della festa di Yamal spiega la sua versione: "Non siamo scimmie di carnevale"

Nelle ricadute della polemica, e con il silenzio del club, uno degli intrattenitori alla festa di Yamal ha spiegato la sua versione, dicendo che l'ADEE li sta "umiliando pubblicamente", che hanno offerto i loro servizi in modo del tutto legale e regolare, "offrendo un servizio di animazione come un altro, e lo facciamo con dignità".

L'uomo ha spiegato alla radio catalana RAC1 (via Sport) che sono stati trattati con dignità durante lo spettacolo, che è durato un'ora. "Abbiamo ballato, distribuito shot, fatto trucchi di magia, come qualsiasi altro spettacolo". Invece, ha incolpato l'associazione, che è "vuole farci sembrare vittime quando tutto ciò che chiediamo è di essere autorizzati a lavorare. Quello che stanno facendo è ridicolizzare e sminuire il nostro lavoro.".

"Non siamo scimmie di carnevale. Abbiamo dei limiti, e sappiamo quali sono. Sono un intrattenitore, e lo sono al di là della mia condizione fisica. Perché non posso esercitare questa professione solo a causa della mia condizione fisica?"