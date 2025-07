Pogacar e Vingegaard, la brutta rivalità che ha definito il Tour de France e continua nel 2025

HQ

Il Tour de France 2025 è arrivato a metà strada con un inaspettato leader della classifica generale, l'irlandese Ben Healy che ha conquistato la maglia gialla. Tuttavia, la maggior parte degli esperti crede che il vincitore uscirà dalla rivalità tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, che sta raggiungendo nuovi livelli.

Entrambi i ciclisti hanno dominato il Tour de France negli ultimi cinque anni. Tadej Pogačar (sloveno, 26 anni, UAE Team Emirates XRG) ha vinto nel 2020, 2021 e 2024, e Jonas Vingegaard (danese, 28 anni, Visma-Lease a bike) ha vinto nel 2022 e nel 2023. Quando non hanno vinto, l'altro è arrivato secondo ogni anno tranne il 2020. Ci si aspetta quindi che la stessa situazione si ripeta quest'anno, anche se Vingegaard non è stato il migliore dalla sua devastante caduta nella primavera del 2024, e molti esperti dubitano che sarà sufficiente per raggiungere Pogacar.

Tuttavia, quella che poteva essere una rivalità intensa, contestata ma sana sta diventando sempre più ostile ad ogni tappa che passa, come nota RMC Sport, con più insulti e modi irrispettosi tra i corridori e le due squadre.

"C'è stata anche molta tensione negli ultimi anni tra gli Emirati Arabi Uniti e Visma", ha detto Pogacar, citato da The Guardian. "Quando gareggi per la gara più importante, ci sarà tensione, ma abbiamo anche un grande rispetto l'uno verso l'altro".

"Quando finisci una tappa ti congratuli a vicenda, indipendentemente da quello che è successo sulla strada. Questo è il bello dello sport in un certo senso, hai lasciato tutto sul campo, sei un concorrente, ma attraversi il traguardo e poi mostri rispetto l'uno per l'altro dopo", ha aggiunto, spiegando il "" che ha gridato a Vingegaard al Tour 2024.