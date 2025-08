The Eternal Life of Goldman sembra un platform a bizzeffe nell'ultimo trailer

HQ

Durante il THQ Nordic Showcase, lo sviluppatore Weappy è apparso per presentare un altro sguardo a The Eternal Life of Goldman. Il platform 2D in stile Metroidvania è apparso per portarci ancora una volta nel suo mondo memorabile e fantastico per seguire l'anziano Goldman mentre continua a dare la caccia a un tesoro che ha passato tutta la vita a cercare.

Il trailer, pur avendo uno sfondo visivamente sbalorditivo e ricco di gameplay, è narrato da una traccia audio molto cupa e oscura che sembra raccontare una donna mentre ricorda di aver conosciuto Goldman in gioventù con suo figlio. Questo si trasforma presto in una narrazione piuttosto emotiva e oscura che pone la domanda se il gioco avrà un interno molto più contorto.

L'unica cosa che il trailer non è riuscito a fare, tuttavia, è stato fornire un aggiornamento sulla data di uscita. Abbiamo ancora poche o nessuna informazione su quando verrà lanciato The Eternal Life of Goldman, poiché ci viene detto ancora una volta di aggiungere il gioco alla lista dei desideri su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1.

Dai un'occhiata all'ultimo trailer e a una serie di nuove immagini qui sotto.