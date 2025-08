Quando inizia LaLiga 2025/26? Date, squadre, promozioni e tutto quello che c'è da sapere

HQ

Siamo ancora nel bel mezzo dell'estate, ma è quasi ora che inizi la nuova stagione de LaLiga. Il calendario per il calcio di prima divisione 2025/26 in Spagna è stato confermato, comprese le date chiave che vorrai segnare nel tuo calendario, come il prossimo Clásicos.

LaLiga inizia ufficialmente il fine settimana del 17 agosto 2025 e termina il fine settimana del 24 maggio 2026. Nello specifico, le prime partite si giocheranno venerdì 15 agosto, quindi possiamo iniziare a contare i giorni prima dell'inizio di una nuova stagione, anche se il mercato estivo sarà ancora aperto fino al 1 settembre.



Girona-Rayo Vallecano: venerdì 15 agosto, 19:00 CEST



Villareal-Real Oviedo: venerdì 15 agosto, 21:30 CEST



Alavés-Levante: sabato 16 agosto, 17:00 CEST



RCD Maiorca-Barcellona: sabato 16 agosto, 19:30 CEST



Valencia-Real Sociedad: sabato 16 agosto, ore 21:00



Celta de Vigo-Getafe: domenica 17 agosto, 17:00 CEST



Athletic-Siviglia: domenica 17 agosto, ore 19:30



RCD Espanyol-Atlético de Madrid: domenica 17 agosto, 21:00 CEST



Elche vs. Betis: lunedì 18 agosto, ore 21:00< CEST/li>



Real Madrid-Osasuna: martedì 19 agosto, 21:00 CEST



(Orari segnati nell'ora locale in Spagna, un'ora prima nel Regno Unito).

Il primo Clásico tra Real Madrid e Barcellona si svolgerà a Madrid il fine settimana del 26 ottobre e il secondo, a Barcellona, sarà il 10 maggio. Il primo derby tra Real Madrid e Atlético de Madrid sarà il 28 settembre allo stadio Metropolitan e il secondo il 22 marzo al Bernabéu.

A Siviglia, il Siviglia ospiterà il Betis il 30 novembre, mentre il Betis ospiterà il derby contro il Siviglia il 1° marzo.

Tutte le squadre della Liga 2025/26

Quest'anno, l'FC Barcelona difenderà il titolo vinto l'anno scorso, il primo nell'era di Hansi Flick.

L'anno scorso, Leganés, Real Valladolid e Las Palmas sono stati retrocessi in seconda divisione. I loro posti sono stati occupati da Real Oviedo, Elche e Levante, che si sono uniti alle 20 squadre di prima divisione di quest'anno: