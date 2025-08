Quando inizia la Premier League 2025/26? Date, squadre, promozioni e tutto quello che c'è da sapere

HQ

Se ti sei perso il calcio in estate, anche con tutta l'azione della Coppa del Mondo per club che si svolgerà fino a luglio, abbiamo buone notizie: il calcio di massima serie torna tra poco più di una settimana, con la Premier League che inizierà ufficialmente il 15 agosto 2025 fino al 24 maggio 2026.

Il mercato estivo sarà ancora aperto fino al 1 settembre, quindi le squadre avranno un po' di tempo per valutare se hanno bisogno di alcuni acquisti dell'ultimo minuto prima di intraprendere la stagione, dove il Liverpool difenderà il titolo l'anno scorso, provando molti volti nuovi, ma dovrà sicuramente affrontare la concorrenza agguerrita del Manchester City, che cercherà anche di migliorare rispetto allo scorso anno. dai secondi classificati dell'Arsenal e dai recenti campioni del mondo del Chelsea.

I campioni in carica del Liverpool saranno i primi a giocare contro il Bournemouth, venerdì 15 agosto alle 20:00 BST e 21:00 CEST. Il resto seguirà durante il fine settimana:

Sabato 16 agosto



12:30 BST: Aston Villa contro Newcastle United



12:30: Brighton & Hove Albion contro Fulham



12:30: Nottingham Forest - Brentford



12:30: Sunderland - West Ham United



12:30: Tottenham Hotspur - Burnley



17:30: Wolverhampton Wanderers - Manchester City



Domenica 17 agosto



14:00 Chelsea - Crystal Palace



16:30 Manchester United - Arsenal



Lunedì, 18 Agosto



20:00 Leeds United - Everton



Se sei curioso, puoi vedere il programma completo qui. Il 24 dicembre non si giocheranno partite e la Premier League afferma che il programma è stato creato per consentire più tempo di riposo ai giocatori durante il periodo festivo, non ci sono due turni che si svolgono entro 60 ore l'uno dall'altro.

Tutte le squadre della Premier League 2025/26

L'anno scorso, Southampton, Leicester City e Ipswich Town sono stati retrocessi, con Leeds, Burnley e Sunderland che hanno preso il loro posto e si sono uniti ad altri 17 per la prima divisione del calcio inglese il prossimo anno: