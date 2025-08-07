Quando inizia la Bundesliga 2025/26? Date, promozioni e tutto quello che c'è da sapere

HQ

La stagione 2025/26 della Bundesliga è vicina. A poco più di un mese dalla Coppa del Mondo per Club, la stagione regolare è alle porte: il calendario della massima serie tedesca rivela che la stagione prenderà il via il 22 agosto, e durerà fino al 16 maggio 2026.

Il Bayern Monaco, vincitore di tutte le stagioni dal 2013 ad eccezione del 2024, quando il Bayer Leverkusen ha conquistato la corona, difenderà il titolo e cercherà di conquistare i primi punti contro l'RB Leipzig, nella partita di apertura della stagione. I tempi della prima giornata, su 34, sono:

Venerdì 22 agosto



Bayern-RB Lipsia: 20:30 CEST, 19:30 CEST



Sabato 23 agosto



Leverkusen-Hoffenheim: 15:30 CEST, 14:30 BST



Union Berlino-Stoccarda: 15:30 CEST, 14:30 CEST



Friburgo-Augsburg: 15:30 CEST, 14:30 BST



Heidenheim-Wolfsburg: 15:30 CEST, 14:30 BST



Francoforte-Werder Brema: 15:30 CEST, 14:30 CEST



St. Pauli-Borussia Dortmund: 18:30 CEST, 17:30 CEST



Domenica 24 agosto



Mainz 05 vs. Colonia: 15:30 CEST, 14:30 BST



Borussia Mönchengladbach-Amburgo: 17:30 CEST, 16:30 CEST



Tutte le squadre della Bundesliga 2025/26

In questa stagione, l'FC Köln e l'Hamburger SV tornano nella massima serie, mentre l'Holstein Kiel e il VfL Bochum sono stati retrocessi in Bundesliga 2. Queste le 18 squadre di quest'anno in prima divisione: