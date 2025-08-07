Quando inizia la Bundesliga 2025/26? Date, promozioni e tutto quello che c'è da sapere
Qualcuno riuscirà a eguagliare di nuovo il Bayern Monaco dopo lo spavento del 2024?
La stagione 2025/26 della Bundesliga è vicina. A poco più di un mese dalla Coppa del Mondo per Club, la stagione regolare è alle porte: il calendario della massima serie tedesca rivela che la stagione prenderà il via il 22 agosto, e durerà fino al 16 maggio 2026.
Il Bayern Monaco, vincitore di tutte le stagioni dal 2013 ad eccezione del 2024, quando il Bayer Leverkusen ha conquistato la corona, difenderà il titolo e cercherà di conquistare i primi punti contro l'RB Leipzig, nella partita di apertura della stagione. I tempi della prima giornata, su 34, sono:
Venerdì 22 agosto
Bayern-RB Lipsia: 20:30 CEST, 19:30 CEST
Sabato 23 agosto
Leverkusen-Hoffenheim: 15:30 CEST, 14:30 BST
Union Berlino-Stoccarda: 15:30 CEST, 14:30 CEST
Friburgo-Augsburg: 15:30 CEST, 14:30 BST
Heidenheim-Wolfsburg: 15:30 CEST, 14:30 BST
Francoforte-Werder Brema: 15:30 CEST, 14:30 CEST
St. Pauli-Borussia Dortmund: 18:30 CEST, 17:30 CEST
Domenica 24 agosto
Mainz 05 vs. Colonia: 15:30 CEST, 14:30 BST
Borussia Mönchengladbach-Amburgo: 17:30 CEST, 16:30 CEST
Tutte le squadre della Bundesliga 2025/26
In questa stagione, l'FC Köln e l'Hamburger SV tornano nella massima serie, mentre l'Holstein Kiel e il VfL Bochum sono stati retrocessi in Bundesliga 2. Queste le 18 squadre di quest'anno in prima divisione: