Quando inizia Ligue 1 2025/26? Date, squadre, promozioni e tutto quello che c'è da sapere

Manca solo una settimana all'inizio della stagione nella massima divisione calcistica francese. Il Paris Saint-Germain arriva alla grande dopo aver vinto il triplete e, nonostante la delusione della Coppa del Mondo per Club, sembra che sia la squadra più forte d'Europa in questo momento, senza nessuno in grado di fermarli.
Il calendario della Ligue 1 è stato confermato, con la prima giornata che inizierà venerdì 15 agosto, con il PSG che giocherà domenica sera, in visita a Nantes. Il Paris FC, squadra neopromossa a Parigi, vicina al PSG, debutta lo stesso giorno contro l'Angers.
La stagione terminerà il 16 maggio 2025, ma se le cose andranno in modo simile a quello dell'anno scorso, il PSG sarà incoronato molto prima. L'anno scorso, nessuna squadra si è avvicinata nemmeno, ma Lens, Monaco, Marsiglia e il Lille campione del 2021 sono stati i loro inseguitori più vicini ultimamente...
L'anno scorso, Lorient, Paris FC e Metz hanno ottenuto la promozione in Ligue 1, mentre Montpellier, Saint-Étienne e Reims sono retrocessi. Queste sono le 18 squadre che combattono in prima divisione in Francia quest'anno.