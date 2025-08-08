Oggi è la "principale" Giornata Internazionale del Gatto

HQ

Mentre Internet è invaso da adorabili foto e video di gattini ogni singolo giorno, potresti aver notato un carico extra di fusa nella tua navigazione sin dalle prime ore di oggi. Questo perché il mondo celebra la Giornata Internazionale del Gatto, una data stabilita per aumentare la consapevolezza e trovare modi per migliorare ulteriormente l'assistenza sanitaria di questi felini, oltre ovviamente ad adorare i veri signori e proprietari della tua casa.

La celebrazione è stata avviata dalla FAW 25 anni fa, rendendo l'edizione del 2025 una nuova pietra miliare nella sua lunga storia. Tuttavia, i gattini sono così amati che hanno altre due festività, forse meno conosciute e più incentrate sugli Stati Uniti, come il 20 febbraio e il 29 ottobre. Il primo è stato dedicato in memoria al popolare Socks di Bill Clinton, morto dopo una grave malattia, mentre il secondo è stato promosso da Colleen Paige per incentivare l'adozione di gatti randagi.

Oltre ad abbracciare il tuo micio e sensibilizzare i gatti e le loro esigenze all'interno delle tue cerchie, se vuoi celebrare la Giornata Internazionale del Gatto con alcuni media audiovisivi per l'ultimo weekend di gatto, noi di Gamereactor ti consigliamo di dare un'occhiata a film come Flow e videogiochi come Stray.