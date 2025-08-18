Gamereactor

Svelato il tabellone del doppio misto degli US Open: Alcaraz, Raducanu, Draper, Pegula...

I primi due turni della categoria doppio misto degli US Open iniziano domani, martedì.

Manca una settimana all'inizio degli US Open, ma come riportato in precedenza, la categoria del doppio misto è stata spostata in avanti e si svolgerà questa settimana. Una decisione che è stata enormemente controversa, perché ha trasformato quella che prima era una categoria "genuina" all'interno del Grande Slam in un torneo di pseudo-esibizione, con partite più brevi (al meglio dei tre set, solo quattro partite e nessun vantaggio) e una formazione costellata di stelle che ha spinto fuori alcuni autentici giocatori di doppio misto, con alcuni che non hanno potuto partecipare perché coincideva con i turni di qualificazione.

Tuttavia, gli US Open sperano, con questa competizione, di attirare più spettatori e riconoscimento nella categoria, oltre ad aumentare i premi in denaro. E' stato annunciato l'elenco definitivo delle coppie, così come il sorteggio: la competizione prenderà il via con gli ottavi di finale martedì 19 agosto. Più tardi nello stesso giorno si svolgeranno anche i quarti di finale e le semifinali e le finali si svolgeranno giovedì.


  • Jessica Pegula e Jack Draper contro Emma Raducanu e Carlos Alcaraz

  • Olga Danilovic e Novak Djokovic contro Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

  • Casper Ruud e Iga Swiatek contro Madison Keys e Frances Tiafoe

  • Gael Monfils e Naomi Osaka contro Caty McNally e Lorenzo Musetti

  • Katerina Siniakova e Jannik Sinner contro Belinda Bencic e Alexander Zverev

  • Ben Shelton e Taylor Townsend contro Amanda Anisimova e Holger Rune

  • Reilly Opelka e Venus Williams contro Karolina Muchova e Andrey Rublev

  • Sara Errani e Andrea Vavassori contro Taylor Fritz ed Elena Rybakina

Le partite inizieranno alle 17:00 CEST, 16:00 BST, con quella tra Raducanu/Alcaraz (solo un giorno dopo la sua finale con Sinner) e Draper/Pegula non prima delle 20:00 CEST, 19:00 BST, e quella tra Sinner/Siniakova e Zverev/Bencic non prima delle 20:20 CEST, 19:20 BST.

Harjanto Sumali / Shutterstock

