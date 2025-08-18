Il Team Visma annuncia la squadra della Vuelta 2025 con Jonas Vingegaard come favorito della corsa

HQ

Prenderà il via tra meno di una settimana: sabato 23 agosto partirà da Torino la prima tappa, nell'ambito di un percorso di quattro giorni in Italia (in totale, La Vuelta 2025 toccherà quattro paesi: Spagna, Italia, Francia e Andorra).La Vuelta a España Proseguirà poi attraverso il nord del Paese, concludendosi come di consueto a Madrid il 14 settembre.

Tadej Pogacar, quattro volte campione del Tour de France, anche quest'estate, ha confermato che quest'anno salterà il Tour di Spagna. Questa competizione ciclistica è stata solitamente dominata dal ciclista sloveno Primož Roglič della Red Bull Bora, vincitore nel 2019, 2020, 2021 e 2024, che mancherà anche quest'anno. Stessa cosa con il corridore della Red Bull-Bora-hansgrohe Remco Evenepoel, assente dalla squadra tedesca, il che significa che il ciclista danese Jonas Vingegaard è il favorito. Era a 4 minuti e mezzo da Pogacar al Tour, ma era comunque più di cinque minuti meglio di chiunque altro, ed è felice di migliorare ancora.

Questa mattina il suo team, Visma | Lease a Bike, ha annunciato la line-up completa per l'edizione di quest'anno de La Vuelta. Al fianco di Vingegaard, sarà affiancato dal belga Victor Campenaerts, dagli americani Matteo Jorgensen e Sepp Kuss, dagli olandesi Wilco Kelderman e Dylan Van Baarle, dal britannico Ben Tulett e dal francese Axel Zingle.

Il team principal Grischa Niermann ha dichiarato che "Vingegaard è il nostro leader e la nostra migliore possibilità di conquistare la classifica generale", ma hanno una squadra che può supportare Jonas in qualsiasi situazione. "Sono qui per la classifica generale e, con il supporto di questa squadra, sembra un obiettivo realistico", ha detto il danese (via Eurosport), la cui migliore posizione in questa gara è stata il secondo, con due vittorie di tappa, nel 2023, quando ha vinto il suo compagno di squadra Sepp Kuss.