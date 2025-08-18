Xabi Alonso si schiera con il Real Madrid nella sua opposizione contro la partita della Liga giocata a Miami

HQ

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha tenuto la sua prima conferenza stampa regolare il giorno prima di una partita della Liga: il club bianco debutterà martedì 19 agosto contro l'Osasuna (20:00 BST, 21:00 CEST). Tra le decisioni tecniche (come quale giocatore utilizzare come terzino destro, Dani Carvajal o Trent Alexander Arnold), gli è stato chiesto anche dell'ultima polemica nel calcio spagnolo: l'idea del presidente della Liga Javier Tebas di portare una partita tra Villarreal e Barcellona a Miami, qualcosa che è stato accolto con critiche dalla maggior parte degli altri club, così come dai tifosi del Villarreal, come toglierebbe una partita in casa.

Il Real Madrid ha inviato una dura dichiarazione mentre la polemica si accendeva la scorsa settimana, chiedendo a FIFA, UEFA e al Consiglio Superiore dello Sport in Spagna (CSD) di agire per evitare che una partita nazionale si giocasse all'estero, che considerano "concede un vantaggio sportivo" e sconvolge "l'equilibrio competitivo".

"Sono pienamente d'accordo con la dichiarazione del club", ha detto Xabi Alonso in una conferenza stampa (via RTVE). "All'inizio della competizione, sapevamo con le regole in base alle quali stavamo giocando, e se vengono cambiate, deve essere con il consenso unanime di tutti i partecipanti. In questo momento non è possibile e tutti i partecipanti alla Liga dovrebbero essere consultati per primi", ha detto Alonso.