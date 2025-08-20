Lego Voyagers Anteprima hands-on: Brick Fiction

HQ

Se c'è un pezzo di plastica costruibile che mi sta a cuore, devo dire che è Warhammer, ma quando si tratta di Lego e videogiochi, sono sempre un fan. Di recente, ho avuto la possibilità di trascorrere la fine di un pomeriggio a controllare Lego Voyagers.

L'ultimo gioco di Light Brick Studio, Lego Voyagers non è troppo lontano, in uscita il 15 settembre. Io, insieme a un altro giornalista che era rimasto sveglio fino alle 2 del mattino nel suo paese d'origine, l'Australia, mi avventurai all'inizio del Lego Voyagers.

In questa avventura cooperativa, uno di voi gioca un pezzo rosso e l'altro un pezzo blu. Puoi connetterti l'uno all'altro, al pavimento e saltare per completare enigmi che ti consentono di passare all'area successiva in ogni gioco. Pensa a un Split Fiction più leggero o a It Takes Two, se vuoi, un gioco che sembrava il modo perfetto per concludere una lunga giornata. Rilassarsi con il bellissimo mix di grafica realistica e flora Lego meravigliosamente rifatta è stato un piacere, anche se è stato notevolmente breve. La nostra demo è durata solo circa 20 minuti, ma potremmo rivedere lo stesso contenuto se lo desiderassimo.

Chiamo Lego Voyagers Split Fiction-lite perché non hai bisogno di reazioni rapide o capacità di gioco per prenderlo e giocarci. Lego Voyagers è perfettamente progettato per un giocatore per portare un non-giocatore nel proprio mondo, e questa sensazione è ulteriormente avanzata dalla grafica calda e invitante del gioco, nonché dalla sua trama semplice ma efficace e dall'affascinante design dei personaggi. Iniziamo con due piccoli pezzi di Lego che vivono in adorabili case Lego guardando un razzo decollare. Quando il lancio del razzo non va come previsto, partono per il loro viaggio attraverso i pezzi del razzo e il più ampio mondo Lego.

C'è un grande spirito di avventura nel racconto e, come accennato, la semplicità è davvero al centro di tutto ciò cheLego Voyagers offre finora. La maggior parte degli enigmi che abbiamo incontrato riguardavano la costruzione di ponti o la ricerca del punto giusto a cui attaccarsi. Non si rimane mai bloccati da qualche parte a lungo e quindi non si ha la sensazione che il flusso naturale del gameplay sia interrotto.

È abbastanza difficile entrare nei dettagliLego Voyagers con così poco tempo nel gioco, ma da quello che ho visto finora sembra una dolce avventura per occupare un bel po' di tempo mentre le notti iniziano lentamente a insinuarsi di nuovo e il temuto autunno alza la sua brutta testa. Il modo in cui i personaggi si muovono è molto divertente, la musica (compreso il tuo canto che puoi produrre mentre viaggi) è un delizioso accompagnamento alla tua avventura, e sono sicuramente interessato a dove possono andare questi due piccoli mattoncini. C'è un sacco di potenziale nelle meccaniche che non abbiamo ancora visto, ma da un piccolo puzzle che consisteva nello scuotere il frutto Lego da un albero Lego per combinarlo con le nostre forme Lego e rotolare su una collina, è chiaro che Light Brick Studio ha molte idee creative su come questi due piccoli pezzi possono avere un grande impatto.

Lego Voyagers, dalla breve esperienza che ho avuto con esso, ha grandi ossa. Tutto è progettato per farti sorridere e fungere da dolce sfogo di gioco dopo una lunga giornata in cui puoi davvero rilassarti e goderti qualcosa. La sua semplicità potrebbe finire per diventare un po' monotona, ma ho preso il poco tempo che ho trascorso finora, sembra che Lego Voyagers non sarà un'odissea e offrirà invece più di un'avventura breve ma si spera memorabile.