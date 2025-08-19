Black Myth: Zhong Kui, un sequel di Black Myth: Wukong, è stato rivelato

Il sequel di Black Myth: Wukong è stata l'ultima sorpresa dell'Opening Night Live della Gamescom, come "l'ultima cosa" dopo Resident Evil Requiem. È appropriato, dato che l'originale Black Myth: Wukong è apparso pesantemente in diversi eventi di Geoff Keighley e ha vinto alcuni premi ai The Game Awards dello scorso anno. È fantastico quindi che abbiamo la conferma di un sequel, Black Myth: Zhong Kui.

Game Science ha annunciato il gioco con un trailer, ma senza una data di uscita. Verrà lanciato su PC e "console mainstream" e sarà un seguito della serie, ma non un sequel diretto. Sarà ancora incentrato sul mito e sul folklore cinese e sarà un gioco di ruolo d'azione con uno stile soulslike. Pochi dettagli sono stati rivelati, ma assicurano che i fan di Wukong "si sentiranno come a casa e li coglieranno alla sprovvista nel migliore dei modi".

Non aspettatevi molte altre notizie per un po', tuttavia, poiché il progetto è "poco più di una cartella vuota in questa fase, non c'è quasi nessun filmato di gioco che potremmo condividere", ha detto Game Science (via Gematsu).

Ma hanno deciso di svelare il progetto perché è una tradizione per loro condividere aggiornamenti ogni agosto alla Gamescom: dalla Cina alla Germania, e al mondo... Sei entusiasta di Black Myth: Zhong Kui ?