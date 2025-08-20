L'innovativa JBL Quantum 950 è disposta a cambiare le regole delle cuffie da gioco

HQ

Quando sembra che tutto sia già stato fatto in precedenza e che una specifica gamma di prodotti riceverà solo piccole modifiche alla stessa idea iterativa per sempre, è bello vedere qualcuno che torna al tavolo da disegno per rinnovare completamente quell'idea fondamentale parte per parte. È quello che abbiamo appena visto da JBL alla Gamescom, poiché il produttore ci ha dimostrato che ci sbagliavamo quando ci aspettavamo l'ennesima svolta alla stessa vecchia formula Quantum.

Quello che abbiamo ottenuto è il JBL Quantum 950, le sue nuove, innovative cuffie da gioco top di gamma. Dovremo naturalmente mettere alla prova tutte le nuove funzionalità durante le sessioni di gioco vere e proprie per un verdetto, ma sulla carta include già diversi miglioramenti rispetto alla norma.

Dal punto di vista del suono, il Quantum 950 ora sfoggia nuovi driver dinamici in fibra di carbonio da 50 mm con distorsione ultra-bassa e certificazione Hi-Res, migliorando allo stesso tempo la risposta alle alte frequenze a una precisione "prima riservata ai monitor in-ear d'élite", secondo il produttore. Include anche il tracciamento della testa 3D, marchio di fabbrica, e la cancellazione attiva del rumore.

Anche l'archetto è stato ridisegnato con una soluzione "tipo amaca" basata su una rete traspirante sospesa montata su una struttura flessibile. Insieme ai padiglioni in memory foam, l'idea è quella di ridurre il calore e aumentare il comfort a lungo termine.

Infine, il microfono cardioide ad asta passa da 4 a 6 mm per migliorare la chiarezza della voce, ma è la proposta a doppia batteria che potrebbe attirare l'attenzione di molti, in quanto il suo approccio hot-swap significa che puoi rimuovere un'unità batteria e caricarla sul dock incluso mentre continui a giocare con una seconda. E la base di ricarica funge anche da emettitore da 2,4 GHz, mentre puoi anche optare per Bluetooth 5.3 o cavo diretto. Inoltre, ogni parte è intercambiabile, seguendo un design modulare.

Con il JBL Quantum 950 alla fascia alta da €350 con finitura metallica, i nuovi €150 JBL Quantum 650 (no dock di ricarica né ANC, 1/2 batterie incluse) e €60 JBL Quantum 250 (solo cablato) completano la nuova serie rimuovendo alcune funzionalità pur condividendo gli stessi nuovi driver.

Avremo molto di più sul JBL Quantum 950 e sugli altri modelli su Gamereactor con le nostre recensioni complete dopo alcuni test approfonditi.