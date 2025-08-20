Quando inizia EuroBasket 2025 e quante squadre giocheranno?

HQ

Manca solo una settimana all'EuroBasket! La competizione FIBA, che torna al consueto ciclo quadriennale, anche se si svolge tre anni dopo la vittoria della Spagna in Germania, inizia il 27 agosto. Attualmente, le squadre stanno giocando alcune partite amichevoli, preparandosi per il grande evento, che si svolge in quattro paesi: Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia.

I quattro paesi sono separati da una certa distanza, con la capitale della Lettonia, Riga, che sarà la città in cui si svolgerà la fase finale. Prima di allora, una fase a gironi con 24 squadre, quattro gironi, sei squadre ciascuno, quattro per ciascuno andrà agli ottavi di finale.

Date, luogo e squadre di ciascuno dei gruppi di EuroBasket 2025:

Gruppo A: dal 27 agosto al 3 settembre in Lettonia



Portogallo



Estonia



Lettonia



Turchia



Serbia



Cechia



Gruppo B: dal 27 agosto al 3 settembre in Finlandia



Germania



Finlandia



Gran Bretagna



Lituania



Svezia



Montenegro



Gruppo C: dal 28 agosto al 4 settembre a Cipro



Cipro



Italia



Georgia



Spagna



Grecia



Bosnia ed Ezegovina



Gruppo D: dal 28 agosto al 4 settembre in Polonia



Islanda



Francia



Slovenia



Polonia



Belgio



Israele



La fase a gironi si concluderà giovedì 4 settembre, con le prime quattro squadre di ogni girone che avanzeranno agli ottavi di finale. Si andrà poi alla finale di domenica 14 settembre, con la finale che prenderà il via alle 19:00 BST delle 20:00 CEST (21:00 locali) all'Arena di Riga.