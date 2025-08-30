Calendario della Champions League del Real Madrid nella fase a gironi: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

HQ

Il Real Madrid conosce i suoi rivali di Champions League poiché la UEFA ha tenuto questa settimana il sorteggio Champions League, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre della fase di Champions League - campionato, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti, e in quale ordine.

Ora, sabato mattina, la UEFA ha pubblicato il calendario completo della fase a gironi. Non è stato un compito facile: otto giornate in cinque mesi, 144 partite in totale, e alcune squadre dovranno fare lunghi viaggi... con la squadra di Xabi Alonso che ha fatto la trasferta più lunga nella storia della competizione.

Il Real Madrid, il club più vincente della competizione, ha ottenuto una delle coppie più difficili della competizione, con rivali come Juventus, Manchester City, Liverpool e Benfica, ed è stato uno dei quattro che hanno ottenuto il viaggio in Kazakistan, vicino alla Cina... cosa che accadrà abbastanza presto, a settembre.

Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Real Madrid: