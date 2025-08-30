Calendario della Champions League del FC Barcelona in fase a gironi: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026
Date e orari di tutte le partite della Champions League 2025/26 del FC Barcelona.
Il sorteggio Champions League si è svolto questa settimana, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre nella fase di campionato, che va da settembre 2025 a gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo e Barcelona è coinvolto in alcune delle più interessanti.
Sabato mattina, la UEFA ha pubblicato il calendario completo della fase a gironi. Non è stato un compito facile: otto giornate in cinque mesi, 144 partite in totale, e alcune squadre dovranno fare lunghi viaggi, dal Circolo Polare Artico fino alla Cina.
Il Barça è stata la squadra capocannoniere della scorsa stagione ed è andato molto vicino a raggiungere la finale per la prima volta in dieci anni. Se pensavate che ci fosse stata negata una grande finale con il PSG, finalmente accadrà il primo ottobre, uno dei momenti clou della fase di campionato... più tutto questo.
(Orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).
Calendario completo della Champions League - fase a gironi per il FC Barcelona:
- 18 settembre 2025 21:00 Newcastle United FC (A)
- 1 ottobre 2025 21:00 Parigi Saint-Germain (H)
- 21 ottobre 2025 18:45 Olympiacos FC (H)
- 5 novembre 2025 21:00 Club Brugge KV (A)
- 25 novembre 2025 21:00 Chelsea FC (A)
- 9 dicembre 2025 21:00 Eintracht Francoforte (H)
- 21 gennaio 2026 21:00 SK Slavia Praga (A)
- 28 gennaio 2026 21:00 F.C. Copenaghen (H)