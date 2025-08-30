Calendario della Champions League del FC Barcelona in fase a gironi: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

HQ

Il sorteggio Champions League si è svolto questa settimana, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre nella fase di campionato, che va da settembre 2025 a gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo e Barcelona è coinvolto in alcune delle più interessanti.

Sabato mattina, la UEFA ha pubblicato il calendario completo della fase a gironi. Non è stato un compito facile: otto giornate in cinque mesi, 144 partite in totale, e alcune squadre dovranno fare lunghi viaggi, dal Circolo Polare Artico fino alla Cina.

Il Barça è stata la squadra capocannoniere della scorsa stagione ed è andato molto vicino a raggiungere la finale per la prima volta in dieci anni. Se pensavate che ci fosse stata negata una grande finale con il PSG, finalmente accadrà il primo ottobre, uno dei momenti clou della fase di campionato... più tutto questo.

(Orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).

Calendario completo della Champions League - fase a gironi per il FC Barcelona: