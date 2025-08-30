Calendario della Champions League del Manchester City in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

HQ

La UEFA ha tenuto questa settimana il sorteggio Champions League, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre della fase di Champions League - campionato, incluso Manchester City, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti.

L'attesa è finita, poiché la UEFA ha pubblicato il calendario completo per la fase di campionato, con otto partite per ogni club fino a gennaio 2026. E il Manchester City ha grandi partite, come il Borussia Dortmund, il Bayer Leverkusen e una visita al Bernabéu a dicembre.

Il Manchester City ha vinto il trofeo per la prima volta nel 2023, in un momento in cui il club di Pep Guardiola sembrava il più pericoloso di tutta Europa... Ma le cose sono cambiate drasticamente l'anno scorso, quando non hanno raggiunto gli ottavi di finale. Il rimbalzo tornerà quest'anno?

Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Manchester City: