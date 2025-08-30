Calendario della Champions League del Liverpool in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026
Date e orari di tutte le partite della Liverpool Champions League 2025/26.
I tifosi del Liverpool conoscevano il loro percorso nella fase di Champions League - campionato. Il sorteggio tenutosi questa settimana per Champions League ha annunciato tutti i rivali per tutte le 36 squadre alla fase di Champions League - campionato, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti.
È stato pubblicato il calendario completo della fase di campionato della Champions League, 144 partite in totale in cinque mesi, in modo che i fan possano iniziare a segnare i giorni sui loro calendari.
Molti si aspettavano che il Liverpool fosse uno dei favoriti l'anno scorso, ma è stato eliminato agli ottavi di finale dal PSG ai rigori. Hanno comunque vinto la Premier League e sono ancora una delle squadre più temute della fase di campionato... con Real Madrid e Atleti pronti a visitare Anfield, oltre a una visita a Milano a dicembre.
Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Liverpool:
(Orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito)
- 17 settembre 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)
- 30 settembre 2025 21:00 Galatasaray A.Ş. (A)
- 22 ottobre 2025 21:00 Eintracht Francoforte (A)
- 4 novembre 2025 21:00 Real Madrid C.F. (H)
- 26 novembre 2025 21:00 PSV Eindhoven (H)
- 9 Dicembre 2025 21:00 FC Internazionale Milano (A)
- 21 gennaio 2026 21:00 Olympique de Marseille (A)
- 28 gennaio 2026 21:00 Qarabağ FK (H)