Calendario della Champions League del Liverpool in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

HQ

I tifosi del Liverpool conoscevano il loro percorso nella fase di Champions League - campionato. Il sorteggio tenutosi questa settimana per Champions League ha annunciato tutti i rivali per tutte le 36 squadre alla fase di Champions League - campionato, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti.

È stato pubblicato il calendario completo della fase di campionato della Champions League, 144 partite in totale in cinque mesi, in modo che i fan possano iniziare a segnare i giorni sui loro calendari.

Molti si aspettavano che il Liverpool fosse uno dei favoriti l'anno scorso, ma è stato eliminato agli ottavi di finale dal PSG ai rigori. Hanno comunque vinto la Premier League e sono ancora una delle squadre più temute della fase di campionato... con Real Madrid e Atleti pronti a visitare Anfield, oltre a una visita a Milano a dicembre.

Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Liverpool:

(Orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito)