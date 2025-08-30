Calendario della Champions League del Paris Saint-Germain in fase a gironi: date e orari di tutte le partite fino a gennaio 2026
Date e orari di tutte le partite della PSG Champions League 2025/26.
Inizia la difesa del titolo del PSG! La UEFA ha annunciato il sorteggio Champions League questa settimana, con tutti i rivali per tutte le 36 squadre alla fase di Champions League - campionato, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti.
La UEFA ha appena pubblicato il calendario completo della fase di campionato, compresi gli orari. Ora sappiamo chi e quando il club francese difenderà il titolo. L'anno scorso, il PSG è stato quasi eliminato durante questa fase di campionato, per poi arrivare alla finale battendo l'Inter.
Quest'anno visiteranno Barcellona e riceveranno il Bayern Monaco, ma c'è molto di più. Dai un'occhiata al calendario completo (orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).
Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Paris Saint-Germain:
- 17 Settembre 2025 21:00 Atalanta BC (H)
- 1 ottobre 2025 21:00 FC Barcelona (A)
- 21 ottobre 2025 21:00 Bayer 04 Leverkusen (A)
- 4 novembre 2025 21:00 FC Bayern München (H)
- 26 novembre 2025 21:00 Tottenham Hotspur (H)
- 10 dicembre 2025 21:00 Athletic Club (A)
- 20 gennaio 2026 21:00 Sporting Clube de Portugal (A)
- 28 gennaio 2026 21:00 Newcastle United FC (H)