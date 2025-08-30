Sport
Calendario della Champions League del Chelsea in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026
Date e orari di tutte le partite della Chelsea Champions League 2025/26.
HQ
Il sorteggio Champions League si è svolto all'inizio di questa settimana, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre della fase di Champions League - Campionato, ma non conoscevamo ancora il calendario, compresi gli orari, per tutte le partite fino a gennaio 2026. Ci aspettiamo grandi partite e ora sappiamo quando accadranno, anche per i campioni della Coppa del Mondo Chelsea.
La UEFA ha pubblicato sabato mattina il calendario completo della fase di campionato e i tifosi del Chelsea possono scrivere nei loro calendari quando vedranno alcune delle partite più emozionanti per la loro squadra, tra cui Bayern Monaco e Barcellona.
Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Chelsea:
(Orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).
- 17 settembre 2025 21:00 FC Bayern München (A)
- 30 settembre 2025 21:00 SL Benfica (H)
- 22 ottobre 2025 21:00 AFC Ajax (H)
- 5 novembre 2025 18:45 Qarabağ FK (A)
- 25 novembre 2025 21:00 FC Barcelona (H)
- 9 Dicembre 2025 21:00 Atalanta BC (A)
- 21 gennaio 2026 21:00 Pafos FC (H)
- 28 Gennaio 2026 21:00 SSC Napoli (A)