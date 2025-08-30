Calendario della Champions League del Chelsea in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

HQ

Il sorteggio Champions League si è svolto all'inizio di questa settimana, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre della fase di Champions League - Campionato, ma non conoscevamo ancora il calendario, compresi gli orari, per tutte le partite fino a gennaio 2026. Ci aspettiamo grandi partite e ora sappiamo quando accadranno, anche per i campioni della Coppa del Mondo Chelsea.

La UEFA ha pubblicato sabato mattina il calendario completo della fase di campionato e i tifosi del Chelsea possono scrivere nei loro calendari quando vedranno alcune delle partite più emozionanti per la loro squadra, tra cui Bayern Monaco e Barcellona.

Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Chelsea:

(Orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).