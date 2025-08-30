Calendario della Champions League dell'Arsenal in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

HQ

L'Arsenal conosceva già i suoi rivali di Champions League, poiché la UEFA ha tenuto questa settimana il sorteggio Champions League, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre della fase di Champions League - campionato, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti.

Sabato mattina, la UEFA ha pubblicato il calendario completo della fase di campionato, in modo che i tifosi possano iniziare a segnare i giorni del calendario per le partite più interessanti. Per la squadra londinese, include una visita dall'Atlético de Madrid e dal Bayern, nonché un viaggio a Milano.

Dai un'occhiata al calendario completo qui sotto (orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).

Champions League - calendario completo della fase a gironi per l'Arsenal: